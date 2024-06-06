Пенсія в Україні — які виплати будуть за високої, середньої та найменшої зарплатні

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За українським законодавством, більшість громадян на заслуженому відпочинку можуть отримувати пенсію, яка дорівнює лише 30% від заробітної плати. Відомо, на які суми можна розраховувати, отримуючи максимальну, середню чи мінімальну зарплату.

Такі розрахунки наводить видання Oboz.ua.

Читайте також:

Зарплати та пенсії в Україні

За чинними правилами, розмір пенсії залежить від зарплати та страхового стажу. Суми виплат для кожного громадянина будуть індивідуальні. У кращому разі виплата становитиме близько чверті від розміру зарплати, проте іноді може бути меншою.

Зокрема, зарплата у 15 тис. гривень гарантуватиме майбутній розмір пенсії на рівні 4,228 тис. гривень, тобто менш ніж 30%. При цьому за умови, що громадянин відпрацював 35 повних років страхового стажу.

З аналогічним стажем та зарплатнею в 10 тис. гривень пенсія становитиме 3,314 тис. гривень, тобто вище 30%. Водночас, мінімальна зарплата у 8 тис. гривень та за наявності 35 років стажу передбачатиме пенсію, що не перевищуватиме 2,255 тис. гривень.

Заробітна плата за розміром удвічі більша за середню, у більш ніж 33 тис. гривень дасть на заслуженому відпочинку пенсію у розмірі 9,49 тис. гривень.

Несправедливість системи

За правилами Міжнародної організації праці, достатнім розміром вважається пенсія, що дорівнює 40% від звичного доходу. Україна не дотягує до такого показника.

Таким чином, вважати, що на заслуженому відпочинку людина матиме нормальне фінансове забезпечення, з огляду на вищевказані розрахунки, не варто. У зв'язку з цим, більшість громадян літнього віку перебувають за межею бідності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам, яким не вистачає страхового стажу для отримання майбутньої пенсії, можна його купити. У 2024 році це можна робити в онлайн-режимі, а розмір мінімального внеску змінився.

Ми також писали, що в Україні з червня частині пенсіонерів підвищать виплати, а загалом цього року розмір середньої пенсії підвищили на 400 гривень. Проте в однієї категорії сума зросла у середньому на 4 тис. гривень.