Выход на пенсию со стажем в 24 года — когда назначат и размер выплат

Женщина и мужчина пожилого возраста с бумагами. Фото: Freepik

В Украине ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу и праву на оформление пенсионных выплат. В частности, известны условия назначения пенсии со стажем 24 года и какие предусмотрены выплаты.

Это прописано в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Когда назначат пенсию со страховым стажем 24 года

В связи с повышением требований к страховому стажу, украинцам, которые планируют выйти на пенсию в ближайшие годы, стоит проверить свою информацию в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и по возможности позаботиться о дополнительном стаже путем более позднего выхода на пенсию или добровольного страхования.

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Согласно нормам законодательства, если гражданин имеет 24 года страхового стажа, то не сможет обратиться в ПФУ за оформлением пенсии в 60 лет. С таким количеством стажа украинцы будут иметь право выйти на заслуженный отдых через три года, то есть при достижении 63-летнего возраста.

Также такие граждане могут воспользоваться правом выхода на пенсию в любое время после достижения этого возраста. В таком случае можно будет рассчитывать на увеличение стажа для выхода на пенсию. Это означает, что лицо, достигшее пенсионного возраста, при условии продолжения работы и отсрочки получения пенсии, сможет получить повышение размера пенсии за каждый месяц такой отсрочки.

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На какой размер выплат смогут рассчитывать украинцы

Основой для расчета пенсии является формула, учитывающая среднюю зарплату в стране, коэффициент дохода конкретного гражданина и продолжительность стажа.

В частности, более поздний выход на пенсию, а именно назначение пенсии с отсрочкой, позволит получить больше.

Пенсия будет назначена с учетом стажа на дату обращения за оформлением с повышением суммы на такие проценты:

на 0,5% — за полный месяц стажа в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% — за каждый месяц стажа в случае отложения выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Однако повышение размера пенсии не будет за неполный месяц стажа, а также в случае назначения пенсии по нормам закона №1058 гражданам, которым ранее назначили пенсию другого вида, по другим законам или в другой стране.

В частности, по подсчетам 24 Канала, имея страховой стаж в размере 24 года и зарплату 23,46 тыс. грн, в 63 года пенсионер может рассчитывать на пенсию около 6,16 тыс. грн.

Ранее писали о том, что в августе планового повышения выплат для пенсионеров не будет. Однако некоторые из граждан пожилого возраста смогут получить надбавки и единовременные доплаты, в частности до 3 тыс. грн до 24 августа.

Также мы рассказывали, что граждане имеют право на оформление пенсии по потере кормильца в случае его исчезновения без вести во время войны. Известно, кто именно сможет получить такие выплаты.