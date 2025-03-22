Пенсії у 2025 році — кому доплатять додатково 700 гривень

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

Українське законодавство передбачає надання доплат до пенсій громадянам, у яких кількість страхового стажу перевищує норму. Для визначення розміру такої надбавки використовують спеціальну формулу у 2025 році.

Це прописано у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Щороку українським громадянам дедалі важче вийти на заслужений відпочинок, адже вимоги до страхового стажу, що дає право для призначення пенсії за віком посилюються. Так, у 2025 році від українців вимагають наявність страхового стажу на один рік більше. А саме:

для пенсії у 60 років — якщо є 32 роки стажу;

у 63 роки — якщо є 22 років стажу;

у 65 років — якщо є 15 років стажу.

Через це деякі українці не можуть вчасно вийти на пенсію, адже нема достатнього обсягу страхового стажу. Для них надане право купівлі потрібної кількості.

Проте є випадки, коли громадяни мають стажу більше, ніж достатньо. За таких умов можна розраховувати на доплати до пенсійних виплат — за понаднормовий страховий стаж.

Розрахунок доплати за понаднормовий стаж

Відповідно до формули розрахунку, за додатковий рік стажу можна отримати на 1% до пенсії від її основного розміру, проте не більше за 1% від прожиткового мінімуму. Все залежить від терміну виходу на пенсію:

якщо до жовтня 2011 року — то, для чоловіків понаднормовим стажем вважається вище 25 років, для жінок — після 20 років;

якщо після жовтня 2011 року — для чоловіків — після 35 років, для жінок — після 30-ти.

Цьогоріч розмір прожиткового мінімуму буде на тому ж рівні, що й попереднього — 2,36 тис. грн. Через це пенсіонери, у яких є 30 років стажу і пенсія, що перевищує мінімальну, отримають доплату у 708 грн. Тобто по 23,61 грн за кожний рік наднормового стажу.

2 361 грн х 30% = 708 грн.

Нагадаємо, юристи пояснили, що громадяни можуть попросити Пенсійний фонд здійснити перерахунок виплат. Серед причин — надання в ПФУ документів про стаж чи заробіток, що не були враховані під час обрахунку пенсії.

Також ми писали, що після індексації пенсійних виплат громадяни отримали вищі суми. Зокрема, у колишніх військових середній розмір такого підвищення дорівнював 1,18 тис. грн.