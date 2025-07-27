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Головна Фінанси Пенсія за віком — що чекає українців зі стажем 24 роки

Пенсія за віком — що чекає українців зі стажем 24 роки

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 06:10
Вихід на пенсію зі стажем у 24 роки — коли призначать та розмір виплат
Жінка та чоловік похилого віку з паперами. Фото: Freepik

В Україні щороку посилюються вимоги до страхового стажу та права на оформлення пенсійних виплат. Зокрема, відомо умови призначення пенсії зі стажем 24 роки та які передбачені виплати.

Це прописано у законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Коли призначать пенсію зі страховим стажем 24 роки

У зв’язку з підвищенням вимог до страхового стажу, українцям, які планують вийти на пенсію у найближчі роки, варто перевірити свою інформацію в реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ) та за можливості подбати про додатковий стаж шляхом більш пізнього виходу на пенсію або добровільного страхування.

Згідно із нормами законодавства, якщо громадянин має 24 роки страхового стажу, то не зможе звернутися до ПФУ за оформленням пенсії у 60 років. З такою кількістю стажу українці матимуть право вийти на заслужений відпочинок через три роки, тобто у разі досягнення 63-річного віку. 

Також такі громадяни можуть скористатися правом виходу на пенсію будь-коли після досягнення цього віку. У такому разі можна буде розраховувати на збільшення стажу для виходу на пенсію. Це означатиме, що особа, яка досягла пенсійного віку, за умови продовження роботи та відстрочення отримання пенсії, зможе отримати підвищення розміру пенсії за кожен місяць такого відтермінування.

На який розмір виплат зможуть розраховувати українці

Основою для розрахунку пенсії є формула, що враховує середню зарплату в країні, коефіцієнт доходу конкретного громадянина та тривалість стажу.

Зокрема, більш пізніший вихід на пенсію, а саме призначення пенсії з відстрочкою, дозволить отримати більше.

Пенсія буде призначена з урахуванням стажу на дату звернення за оформленням з підвищенням суми на такі відсотки:

  • на 0,5% — за повний місяць стажу у разі відтермінування виходу на пенсію на термін до 60 місяців;
  • на 0,75% — за кожен місяць стажу у разі відкладення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Проте підвищення розміру пенсії не буде за неповний місяць стажу, а також у разі призначення пенсії за нормами закону №1058 громадянам, яким раніше призначили пенсію іншого виду, за іншими законами або в іншій країні.

Зокрема, за підрахунками 24 Каналу, маючи страховий стаж у розмірі 24 роки та зарплату 23,46 тис. грн, у 63 роки пенсіонер може розраховувати на пенсію близько 6,16 тис. грн. 

Раніше писали про те, що у серпні планового підвищення виплат для пенсіонерів не буде. Однак дехто з громадян похилого віку зможе отримати надбавки та одноразові доплати, зокрема до 3 тис. грн до 24 серпня. 

Також ми розповідали, що громадяни мають право на оформлення пенсії з втрати годувальника у разі його зникнення безвісти під час війни. Відомо, хто саме зможе отримати такі виплати. 

виплати ПФУ гроші стаж пенсія
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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