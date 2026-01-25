Видео
Пенсия за особые заслуги — какая надбавка у многодетных матерей

Дата публикации 25 января 2026 17:45
Пенсия 2026 — сколько будут получать многодетные матери в Украине
Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторым гражданам назначают пенсии за особые заслуги перед страной. В 2026 году среди таких категорий граждан — многодетные матери.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Кировоградской области рассказали, какова сумма выплат в этом году.

Читайте также:

Условия назначения пенсии

Как объяснили в ПФУ, за выдающийся геройский поступок или трудовое достижение государство, согласно Закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", вознаграждает таких людей:

  • дополнительными или повышенными денежными выплатами;
  • льготами или компенсациями, чтобы удовлетворить отдельные потребности.

"Дополнительные социальные блага устанавливаются на постоянной основе или на определенный период в пределах средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсия за особые заслуги перед Украиной предоставляется и матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

"Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Размер пенсии для многодетных матерей

Выплата — это дополнительные деньги к пенсии, право на которую уже имеет человек (речь о пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет).

Надбавка может быть разной, поскольку на выплату влияет сама заслуга, которую совершил человек. Например, многодетным матерям государство доплачивает от 35 до 40% от прожиточного минимума, который касается лиц, утративших трудоспособность (в зависимости от количества детей).

С 1 января 2026 года размер надбавки колеблется от 908,25 грн до 1 038 грн.

Ранее стало известно, что в Украине изменился размер прожиточного минимума для неработающих граждан. Известно, какую доплату получат одинокие пожилые люди. Узнавайте также, повысятся ли пенсионные выплаты у украинцев в феврале 2026 года.

Виталий Чайка
Автор:
Виталий Чайка
