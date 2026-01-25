Пенсія 2026 — скільки отримуватимуть багатодітні матері в Україні

Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяким громадянам призначають пенсії за особливі заслуги перед країною. У 2026 році серед таких категорій громадян — багатодітні матері.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Кіровоградській області розповіли, якою є сума виплат цього року.

Умови призначення пенсії

Як пояснили у ПФУ, за визначний геройський вчинок чи трудове досягнення держава, за Законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", винагороджує таких людей:

додатковими або підвищеними грошовими виплатами;

пільгами або компенсаціями, щоб задовольнити окремі потреби.

"Додаткові соціальні блага встановлюються на постійній основі або на певний період у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пенсія за особливі заслуги перед Україною надається й матерям, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

"Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку", — підкреслили у Пенсійному фонді.

Розмір пенсії для багатодітних матерів

Виплата — це додаткові гроші до пенсії, право на яку вже має людина (мова про пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років).

Надбавка може бути різною, оскільки на виплату впливає сама заслуга, яку здійснила особа. Наприклад, багатодітним матерям держава доплачує від 35 до 40% від прожиткового мінімуму, який стосується осіб, які втратили працездатність (залежно від кількості дітей).

З 1 січня 2026 року розмір надбавки коливається від 908,25 грн до 1 038 грн.

Раніше стало відомо, що в Україні змінився розмір прожиткового мінімуму для непрацюючих громадян. Відомо, яку доплату отримають самотні люди похилого віку. Дізнавайтесь також, чи підвищаться пенсійні виплати в українців у лютому 2026 року.