Пенсії в Україні — хто отримає підвищені розміри надбавок у 2026 році

В Україні громадянам, яким понад 65 років, законом передбачена підвищена мінімальна пенсія, розмір якої прив'язаний до мінімальної заробітної плати. У 2026 році цей показник зріс, а відтак — автоматично збільшиться і розмір надбавки.

Про це інформує пресслужба головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Тернопільській області.

На яку суму можуть розраховувати пенсіонери у 2026 році

Згідно з частиною 2 ст. 28 закону №1058, визначається мінімальна пенсія для громадян віком 65+ на рівні 40% від розміру мінімальної зарплатні, встановленої законом про Держбюджет. Йдеться про мінімальну суму у 3,45 тис. грн. Вона не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Претендувати на таку доплату можуть непрацюючі пенсіонери, яким більш ніж 65 років, отримують пенсію за віком та мають достатню кількість страхового стажу: щонайменше 35 років для чоловіків та мінімально 30 років для жінок. Важливою умовою є те, що кінцевий розмір пенсії разом з усіма надбавками не повинен перевищувати 40% мінімалки.

У пенсіонерів, які на заслуженому відпочинку продовжують працювати або займаються підприємницькою діяльністю, можливість перерахунку із застосуванням нового показника мінімальної зарплатні з'явиться тільки після звільнення з роботи/припинення ФОП.

Інші зміни у набавках для пенсіонерів

Цьогоріч підвищився рівень прожиткового мінімуму, до якого прив'язані надбавки та доплати. Через це очікується перегляд таких доплат.

Зокрема, зросла надбавка до пенсії для осіб похилого віку, які проживають самотньо та потребують регулярної допомоги та догляду. Торік становила 944 грн, а нині дорівнює 1038 грн (частка у 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Підвищилась мінімальна пенсія для шахтарів: у 2025-му становила 7000 грн, а нині — 7785 грн.

Зросли доплати для жінок, які народили/усиновили п’ятьох і більше дітей, до 910 грн (за законом за особливі заслуги).

Змінився розмір доплати за стаж понад норму. Тепер за кожен додатковий рік надають не 23,6 грн, а 25,95 грн (не більш ніж 1% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, як втратили працездатність).

Також з 1 січня 2026 року автоматично зросли доплати для таких категорій громадян:

для родин військовослужбовців у разі втрати годувальника;

для ветеранів війни/членів їхніх сімей;

для жертв нацистських переслідувань;

для громадян, які мають виплати за особливі заслуги перед Україною.

Раніше ми повідомляли, що суди стають на бік громадян, які незгодні з правилами індексації пенсій. Вони отримують надбавки замість індексації на загальних підставах.

Також розповідали, що українцям ще можна пройти ідентифікацію у січні 2025 року. ПФУ пояснив, що за деяких обставин поновлення виплат може бути неможливим.