Пенсии в 2025 году -- какой будет выплата для лиц с третьей группой инвалидности

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на размер пенсии для лиц с инвалидностью влияет ряд факторов (возраст, группа инвалидности, продолжительность страхового стажа). Известно, какие особенности расчета и суммы такой выплаты для лиц с инвалидностью третьей группы в 2025 году.

Это прописано в законе № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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От чего зависит размер пенсий для лиц с инвалидностью

Так, в статьях 30-35 определены условия назначения и размеры пенсий по инвалидности. В соответствии с нормами закона, пенсию по инвалидности назначают людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от одного до 15 лет. Продолжительность стажа зависит от возраста, когда была установлена инвалидность.

В частности, размер минимальной выплаты для лица с инвалидностью третьей группы зависит от следующих факторов:

того, продолжает ли гражданин работать;

от времени наступления инвалидности.

Как происходит расчет пенсии для третьей группы инвалидности

Размер пенсии по инвалидности исчисляют в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью первой группы;

90% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью второй группы;

50% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью третьей группы.

Таким образом, граждане с третьей группой инвалидности и стажем от 1 до 14 лет имеют гарантированное право на 50% пенсии по возрасту. То есть Пенсионный фонд рассчитывает сумму, которую получал бы человек, не имея инвалидности, а затем делит полученное число пополам.

В стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого рассчитывают размер пенсии по инвалидности, кроме полученного стажа, зачисляют период от даты установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста. Чем больше стаж, тем значительнее будет сумма выплаты. То есть, для каждого такого гражданина выплата будет сугубо индивидуальна.

Минимальные пенсии по инвалидности в 2025 году

В соответствии с законодательством, есть минимальные уровни выплат, меньше которых лицам с инвалидностью не имеют права платить. Пенсия лиц с инвалидностью второй и третьей групп, которые не работают, в текущем году будет составлять не менее 2,52 тыс. гривен.

При этом закон позволяет лицам с инвалидностью третьей группы работать и получать пенсию одновременно. Однако нужно понимать, что при таких обстоятельствах выплата будет меньше. Так, для лиц с инвалидностью второй и третьей групп, которые работают, размер пенсии утвержден на уровне 2,09 тыс. гривен.

По правилам, пенсии пересматриваются каждый год, однако из-за войны в 2025 году размеры пенсий останутся на уровне предыдущего года.

Ранее мы писали, что большинство украинцев получают пенсионные выплаты по единой формуле. В связи с этим можно выяснить, какой будет выплата при условии средней зарплаты.

Также сообщали, что часть граждан может оформить две выплаты от Пенсионного фонда. А именно: пенсию социальной помощи, пенсию по инвалидности или доплаты к ней.