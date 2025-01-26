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Дві пенсії одразу — хто з українців отримає у 2025 році

26 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — які категорії громадян отримають право на дві виплати
Чоловік та жінка пенсійного віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі громадяни мають право на оформлення двох пенсійних виплат одразу. Також в окремих випадках є можливість отримувати пенсію та додатково чималу надбавку до неї.

Це передбачено законом 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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За законодавством, всі українці можуть претендувати тільки на одну пенсійну виплату. Проте виняток передбачений для кількох категорій осіб.

Так, правом на оформлення двох пенсій можуть скористатися:

  • особи, які мають інвалідність;
  • громадяни, які утримують іншу особу з інвалідністю.

Зокрема, пенсію з інвалідності призначають в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання за наявності стажу, передбаченого ст. 32 закону.

Тобто йдеться про надання до пенсії соціальної допомоги або нарахування пенсії з інвалідності та надбавки до неї. Доплату призначають, якщо особа з інвалідністю доглядає за дитиною, яка теж має інвалідність, дорослу особу з інвалідністю з дитинства першої групи чи самотню особу, яка має такий статус будь-якої групи.

Також можуть отримати дві пенсії деякі громадяни після смерті годувальника. Так, особи з інвалідністю з дитинства та неповнолітні діти мають право на одночасне отримання виплати з втрати годувальника та державної соцдопомоги.

Як отримати другу доплату та які необхідні документи

Розмір такої допомоги може становити від 1,28 тис. до 6,39 тис. гривень, залежно від групи та підгрупи особи.

За призначенням доплати треба звертатися до найближчого відділення ПФУ. Там необхідно надати, окрім заяви, пакет документів:

  • копію свідоцтва про народження громадянина за яким встановлений догляд;
  • копію документів батька/матері, копію довідки про смерть, довідки про позбавлення батьківських прав;
  • меддовідку про власну інвалідність, якщо оформлюється виплата на себе.

Нагадаємо, в Україні уряд планує здійснити індексацію пенсій навесні поточного року на 10%. Однак, насправді підвищення виявиться для більшості мізерним.

Також ми писали, що цьогоріч не переглядатимуть розмір мінімальних та максимальних пенсій. Так влада пояснила відсутність достатньої кількості грошей у державному бюджеті.

виплати пенсії ПФУ пенсіонери інвалідність соцвиплати

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