Пенсия по инвалидности на особых условиях — кто имеет право в 2025 году

Бухгалтер в офисе с калькулятором. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторые граждане имеют право на пенсию по инвалидности на особых условиях, без требования соблюдения наличия определенного количества страхового стажа. Это касается части украинских военнослужащих.

Об этом сообщили представители одного из управлений ПФУ на странице в Facebook.

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Пенсия по инвалидности на особых условиях

Специалисты Пенсионного фонда дали ответ на просьбу одного из граждан объяснить нормы законодательства в вопросе назначения пенсии по инвалидности для участников боевых действий (УБД) при условии небольшого срока военной службы в связи с получением травмы.

"Мне 32 года, я участник боевых действий. Во время службы получил контузию. Могу ли я оформить пенсию по инвалидности, если служил меньше года?", — говорится в обращении

В ПФУ отметили, что вопрос назначения пенсии по инвалидности для УБД регулирует закон №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно нормам этого документа, пенсию по инвалидности назначают независимо от продолжительности военной службы при условии, что она наступила именно из-за ранения, контузии, увечья или болезни, полученной при исполнении служебных обязанностей.

Для остальных категорий граждан для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь определенное количество страхового стажа. Он может колебаться от одного до 15 лет. По законодательству, выплаты назначают только:

при наличии подтвержденного стажа у граждан;

документально установленного факта утраты трудоспособности.

Что нужно для назначения пенсии УБД

В фонде уточнили, что степень утраты трудоспособности с января текущего года должны устанавливать экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица, а до этого этим занималась Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). Теперь Пенсионный фонд на основе ее выводов рассматривает вопрос о назначении пенсий по инвалидности для участников боевых действий.

Военному для назначения пенсии по инвалидности необходимо подать в Пенсионный фонд:

соответствующее заявление в ПФУ о назначении пенсии;

выписку из заключения экспертной команды;

документы, где подтверждается связь полученного повреждения с военной службой (это может быть справка ВВК).

Подготовкой и подачей документов для назначения пенсии занимаются уполномоченные структурные подразделения соответствующего министерства в рамках постановления № 3-1 правления Пенсионного Фонда.

Напомним, размер минимальной пенсии в Украине останется неизменным до конца 2025 года. В Верховной Раде назвали три условия для ее увеличения.

Ранее мы сообщали, что украинцы имеют право переоформления пенсии в случае смерти одного из супругов. Некоторые в случае потери кормильца смогут получать минимальную выплату в 4,7 тыс. грн в текущем году.