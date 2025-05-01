Мінімальна пенсія 2025 — де взяти гроші на підвищення виплат

Купюри по 1 тисячі гривень. Фото: УНІАН

Мінімальна пенсія в Україні у 2025 році встановлена на рівні 2024 року — 2 361 гривня. Показник вирішили не змінювати, зважаючи на брак коштів у бюджеті, однак виплати все ж можна підвищити.

Про таку можливість повідомив у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Політик виклав головні умови, виконання яких дозволить владі підвищити розмір мінімальної пенсії в Україні. Це:

детінізація економіки;

оптимізація державних видатків;

пенсійна реформа.

При цьому головним джерелом фінансування підвищення мінімальної пенсії Гетманцев називає детінізацію.

"Торік завдяки системній роботі у цьому напрямі, а я постійно займаюсь цим питанням — до бюджету додатково надійшов еквівалент у 2,5 млрд доларів — це майже в 4 рази більше за озвучену мною потребу. Якщо посилювати боротьбу з тінню — цілком реально поповнити бюджет сумою не менше 4 млрд доларів", — зазначив Гетманцев.

Очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики не погоджується з твердженням, що держава не може профінансувати підвищення пенсійних виплат, поки щонайменше 400 млрд гривень економіки перебуває в "тіні".

В меншому сенсі підвищити пенсії українцям можна, якщо оптимізувати державні видатки. На думку Гетманцева, в бюджеті малопродуктивні і навіть неефективні видатки на суму у 50 млрд гривень.

Тож підвищення пенсій означатиме, що зростуть видатки на споживання, адже пенсіонери, витрачаючи кошти на продукти харчування, одяг, ліки тощо, фактично спрямують їх на підтримку національної економіки та вітчизняного виробника.

"Згодом вони повернуться державі у вигляді податків — і це буде куди продуктивніше та результативніше, ніж усілякі "кешбеки", — підкреслив політик.

Далі владі потрібно зосередитись на комплексній пенсійній реформі. Наприклад — запустити накопичувальну систему, коли для кожного працюючого громадянина частина відрахувань піде на конкретно його майбутню пенсію.

Також важливо реанімувати третій рівень системи — добровільне пенсійне страхування, що дозволить ще більше збільшити пенсії, адже усі зможуть відкладати собі додаткові кошти на краще життя після виходу на заслужений відпочинок. А щоб ці кошти не знецінювались, треба перезавантажити фондовий ринок.

"Головне — поетапно відходити від усіх видів спеціальних пенсій (окрім пов’язаних зі шкідливими для здоров’я умовами праці). Потрібно застосовувати єдиний і справедливий підхід, а визначати рівень пенсій має не статус чи колишня посада, а зроблені за час трудової діяльності страхові відрахування", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, що українцям дозволяють переоформити пенсію, якщо помирає один із подружжя. Цьогоріч для декого виплата у разі втрати годувальника становитиме мінімум 4,7 тис. гривень. Дізнавайтесь також, хто із пенсіонерів може отримати додаткові виплати у 550 гривень.