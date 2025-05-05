Пенсія з інвалідності на особливих умовах — хто має право у 2025 році

Бухгалтер в офісі з калькулятором. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деякі громадяни мають право на пенсію з інвалідності на особливих умовах, без вимоги дотримання наявності певної кількості страхового стажу. Це стосується частини українських військовослужбовців.

Про це повідомили представники одного з управлінь ПФУ на сторінці у Facebook.

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Пенсія з інвалідності на особливих умовах

Фахівці Пенсійного фонду дали відповідь на прохання одного з громадян пояснити норми законодавства у питанні призначення пенсії з інвалідності для учасників бойових дій (УБД) за умови невеликого терміну військової служби у зв'язку з отриманням травми.

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"Мені 32 роки, я учасник бойових дій. Під час служби отримав контузію. Чи можу я оформити пенсію по інвалідності, якщо служив менше року?", — йдеться у зверненні

У ПФУ зазначили, що питання призначення пенсії з інвалідності для УБД регулює закон №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Згідно з нормами цього документа, пенсію з інвалідності призначають незалежно від тривалості військової служби за умови, що вона настала саме через поранення, контузію, каліцтво чи хворобу, отриману під час виконання службових обов’язків.

Для решти категорій громадян для отримання пенсії з інвалідності необхідно мати певну кількість страхового стажу. Він може коливатися від одного до 15 років. За законодавством виплати призначають лише:

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за наявності підтвердженого стажу в громадян;

документально встановленого факту втрати працездатності.

Що потрібно для призначення пенсії УБД

У фонді уточнили, що ступінь втрати працездатності з січня поточного року мають встановлювати експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, а до цього цим займалась Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Тепер Пенсійний фонд на основі її висновків розглядає питання про призначення пенсій з інвалідності для учасників бойових дій.

Військовому для призначення пенсії з інвалідності необхідно подати до Пенсійного фонду:

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відповідну заяву до ПФУ про призначення пенсії;

витяг з висновку експертної команди;

документи, де підтверджується зв’язок отриманого ушкодження з військовою службою (це може бути довідка ВЛК).

Підготовкою та поданням документів для призначення пенсії займаються уповноважені структурні підрозділи відповідного міністерства в рамках постанови № 3-1 правління Пенсійного Фонду.

Нагадаємо, розмір мінімальної пенсії в Україні залишиться незмінним до кінця 2025 року. У Верховній Раді назвали три умови для її збільшення.

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Раніше ми повідомляли, що українці мають право переоформлення пенсії у разі смерті одного із подружжя. Дехто у разі втрати годувальника зможе отримувати мінімальну виплату у 4,7 тис. грн поточного року.

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