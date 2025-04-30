Пенсії в Україні — хто має право на виплату 4,7 тис. грн у 2025 році

Жінка похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни мають право звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з проханням переоформлення пенсії у випадку смерті одного із подружжя. Йдеться про перехід на пенсію у разі втрати годувальника, що передбачає у деяких випадках виплату у щонайменше 4,7 тис. грн у 2025 році.

Про це повідомили представники ПФУ на сторінці у Facebook.

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В одному з коментарів у соцмережі 67-річна громадянка звернулась із проханням пояснити особливості переоформлення пенсії померлого чоловіка після п'яти років з дня його смерті.

"Мені 67 років. Чи маю я право на переоформлення пенсії померлого чоловіка після закінчення п'яти років з дня його смерті? Прошу надати роз'яснення щодо можливості оформлення пенсії", — йдеться у зверненні.

Представник Пенсійного фонду повідомив, що у такому разі громадянка може переоформити на себе пенсію чоловіка, звернувшись до відділення ПФУ. З документів потрібно буде надати наступні:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код дружини;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть чоловіка;

довідку про те, що жінка перебувала на його утриманні.

У ПФУ порадили звернути увагу на те, що в такому випадку передбачається відмова від пенсії за віком. Також громадяни можуть зробити вибір залежно від розміру пенсії.

"Майте на увазі: якщо жінка вже отримує пенсію за віком, то від неї доведеться відмовитися, щоб перейти на пенсію по втраті годувальника. Поєднувати обидві виплати не можна — оберіть вигіднішу", — повідомив працівник фонду.

На які суми можуть розраховувати рідні померлого

За правилами, на одного члена родини загиблого призначається 50% розміру пенсії, яку отримував би за віком померлий. У разі, якщо непрацездатних рідних двоє і більше (наприклад, дружина з дитиною), то 100% пенсії померлого буде розподілено в рівних частинах.

Виплати будуть відбуватися доти, доки людина не стане працездатною. Як виняток — особи з інвалідністю та люди, яким більш ніж 60 років.

У випадку, якщо померлий був військовим, то дружина зможе розраховувати від 30 до 70% його грошового забезпечення, проте не менше ніж два прожиткові мінімуми. У 2025 році показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 грн. Таким чином, йдеться про суму у 4722 грн.

Скриншот. Джерело: ПФУ

Раніше ми розповідали, кому з українців виплачують пенсію у понад 200 тис. грн. Лише одиниці отримують право на такі виплати.

Також ми писали, що у травні поточного року деяким пенсіонерам загрожує втрата частини своїх виплат. Це стосується тих, хто порушив одну з вимог під час виходу на заслужений відпочинок.