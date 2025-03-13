Пенсия по инвалидности — кому назначают на особых условиях

Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

В Украине пенсию по инвалидности назначают при наличии подтвержденной группы инвалидности и необходимого страхового стажа. Однако в некоторых случаях такую выплату можно оформить и без минимального стажа.

Соответствующий вопрос прописан в ст. 32 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Подробнее о пенсии по инвалидности

Согласно закону, пенсии по инвалидности рассчитывают, обращая внимание на группу инвалидности. Сумма равна проценту, зависящему от пенсии по возрасту:

пенсия по инвалидности первой группы — 100%;

пенсия по инвалидности второй группы — 90%;

пенсия по инвалидности третьей группы — 50%.

Также принимают во внимание в вопросе назначения такой пенсии минимальный страховой стаж от одного до 15 лет:

первая группа инвалидности — от одного до десяти лет;

вторая и третья группа — от одного до 15 лет.

Количество лет стажа зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Те, кто приобрел такой статус любой группы уже после того, как достиг пенсионного возраста, смогут рассчитывать на пенсию, если есть 15 лет стажа.

Кто может оформить пенсию по инвалидности без стажа

Даже если у человека с группой инвалидности нет необходимого страхового стажа, ему все равно могут назначить такую пенсию. Предусмотрены несколько случаев:

если инвалидность возникла во время несения срочной военной службы;

если инвалидность была приобретена во время участия в массовых акциях протеста (Революции Достоинства) с 21 ноября 2013-го по 21 февраля 2014-го, и гражданин обратился к врачам до 30 апреля 2014 года.

Однако если инвалидность возникла при других обстоятельствах и не хватает стажа, то могут оформить социальную пенсию по инвалидности, которая составляет 2361 гривну. Такая выплата с 1 марта не попадет под индексацию 11%.

Напомним, юристы объяснили, может ли пенсионер досрочно прекратить действие трудового договора, который был заключен на неопределенный срок. Речь идет о вопросе необходимости отработки двух недель.

Также мы рассказывали, что украинцы могут самостоятельно проверить информацию о пенсии после индексации. Это можно сделать на портале Пенсионного фонда.