Пенсії в Україні — у ПФУ розповіли про важливий нюанс щодо зарахування стажу

Пенсіонер перераховує гроші. Фото: УНІАН

Українцям зараховують страховий стаж лише у тому випадку, якщо роботодавець сплачує страхові внески. Це дуже важливо, особливо якщо працівники переходять на пів ставки або ж підприємство тимчасово призупиняє роботу.

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), роботодавцям потрібно сплачувати на рахунки держструктури мінімальний страховий внесок — 1 760 грн у 2025 році.

Читайте також:

Стаж для пенсій — про яке правило варто знати українцям

При цьому, навіть якщо підприємство простоює, сплачувати обов’язкові платежі та частину зарплати все одно потрібно. Але якщо роботодавець вирішить призупинити трудові відносини, тоді виплати заробітної плати та страхових внесків припиняються, а це впливає на нарахування пенсійного стажу.

"Про фактично сплачені страхові внески можна дізнатися у довідці ОК-5, сформованій через додаток "Дія", або через сервісний центр Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання", — додали у ПФУ.

Які періоди роботи не зарахують до стажу

Йдеться про періоди, коли громадяни навчалися у вищих і середніх навчальних закладах. Інші періоди, як-от тривалий лікарняний або якщо громадянин тимчасово не платив податки, розглядаються індивідуально.

Нагадаємо, щодо деяких пенсій в Україні застосовуватимуться обмежувальні коефіцієнти. Вони залишатимуться актуальними до скасування воєнного стану у країні.

Також ми розповідали, що деяким українцям належать пенсії за особливі заслуги. Мова про виплати у понад 4 тис. грн.