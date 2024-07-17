Пенсии в июле — кто получает на 430 гривен больше

Пенсия в Украине выросла на 430 гривен — кто получил больше
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) опубликовали суммы, получаемые гражданами на заслуженном отдыхе в 2024 году. Известно, что средний размер пенсии с начала года вырос на около 430 гривен.
Об этом говорится в материалах ПФУ.
Как изменились пенсии и сколько получают украинцы в июле
Фонд обнародовал информацию о среднем размере пенсионной выплаты и численности пенсионеров по состоянию на 1 июля 2024 года.
Согласно этим данным, в Украине сейчас насчитывается около 10,3 млн пенсионеров. Из этого количества продолжают работать на заслуженном отдыхе 2,7 млн граждан.
С начала текущего года в среднем размер пенсии повысился на 431 гривну (на 8%), до 5,816 тыс. гривен.
В то же время, по данным пресс-службы, в среднем работающие пенсионеры получают 6,216 тыс. гривен. С начала 2024 года средняя сумма пенсии, получаемой гражданами, имеющими работу, увеличилась на 9,8% или на 555 гривен.
Какие виды выплат назначены пенсионерам
Также ПФУ показало распределение пенсионеров по видам назначенных выплат:
- по возрасту — с наибольшей долей в 72,9%;
- по инвалидности — доля в 15%;
- в случае потери кормильца — с долей 6,3%;
- за выслугу лет — доля в 5,2%;
- социальные пенсии — с долей только 0,5%;
- пожизненное содержание судей — доля наименьшая и не превышает 0,04%.
Что еще стоит знать
Напомним, в Верховной Раде заявили о целесообразности повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.
Ранее мы писали, что в Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы в Украине за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось более 70 лет.
Читайте Новини.LIVE!