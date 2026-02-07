Пенсии в Ощадбанке — какие условия открытия счета в 2026 году

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году украинцы могут оформить поступление пенсий на карточные счета через государственный "Ощадбанк". Известно, какие действуют правила открытия карт для таких целей и какие предусмотрены тарифы в 2026 году.

Правила открытия пенсионных счетов в Ощадбанке

АО "Ощадбанк" является уполномоченным государственным банковским учреждением на осуществление пенсионных выплат и социальной помощи.

Согласно действующим правилам, в любом отделении для граждан доступно открытие счетов для начисления пенсий. Специалисты финучреждения сами передадут заявление от имени клиента вместе с необходимыми документами в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Возможность открыть счет в онлайн-режиме пока не предусмотрена. Дистанционно граждане могут только проверить информацию о наличии достаточного количества страхового стажа для получения права на пенсию. Это можно сделать на портале ПФУ, выполнив следующие шаги:

нужно на сайте ПФУ зарегистрироваться в собственном кабинете;

авторизоваться на портале;

проверить сведения о стаже.

После этого нужно собрать специальный пакет документов для подачи в банк. Речь идет о:

заявлении установленной формы;

украинском паспорте (оригинал/копии 1, 2 и 11-й страницы);

идентификационном коде (оригинал/копия);

документах с подтверждением трудового стажа (трудовая книга, дипломы об образовании, справки из военкоматов, копии свидетельств о рождении детей);

документах, подтверждающих наличие льгот;

две фотографии 4х6;

справку из банка с номером счета (для выплат на карту).

Для клиентов откроют или карту для выплаты пенсии, или соцпомощи.

Какие условия обслуживания пенсионеров в Ощадбанке в 2026 году

Открытые счета в Ощадбанке предоставят пенсионерам доступ к различным банковским услугам. Для такой категории клиентов предусмотрен ряд преимуществ. В частности, с карт, куда будут поступать пенсии, не списывают комиссию за снятие наличных средств.

Такой банковский продукт как "Карта для выплат" предусматривает бесплатное получение наличных для пенсионеров и получателей соцвыплат, оформление военной пенсии и вообще бесплатное обслуживание.

Тарифы на выдачу наличных средств следующие:

Для снятия через банкоматы Ощадбанка — бесплатно; Для снятия в банкоматах других финучреждений до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, а выше — 1% от суммы +5 грн; Для снятия через банкоматы за рубежом — 1,5 % от суммы + 35.00 грн.

Тарифы для пенсионеров. Фото: Ощадбанк



