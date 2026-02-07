Видео
Главная Финансы Пенсия в Ощадбанке — какие условия действуют в 2026 году

Пенсия в Ощадбанке — какие условия действуют в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 06:01
Пенсии в Ощадбанке — какие условия открытия счета в 2026 году
Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году украинцы могут оформить поступление пенсий на карточные счета через государственный "Ощадбанк". Известно, какие действуют правила открытия карт для таких целей и какие предусмотрены тарифы в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на открытую информацию банка.

Читайте также:

Правила открытия пенсионных счетов в Ощадбанке

АО "Ощадбанк" является уполномоченным государственным банковским учреждением на осуществление пенсионных выплат и социальной помощи.

Согласно действующим правилам, в любом отделении для граждан доступно открытие счетов для начисления пенсий. Специалисты финучреждения сами передадут заявление от имени клиента вместе с необходимыми документами в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Возможность открыть счет в онлайн-режиме пока не предусмотрена. Дистанционно граждане могут только проверить информацию о наличии достаточного количества страхового стажа для получения права на пенсию. Это можно сделать на портале ПФУ, выполнив следующие шаги:

  • нужно на сайте ПФУ зарегистрироваться в собственном кабинете;
  • авторизоваться на портале;
  • проверить сведения о стаже.

После этого нужно собрать специальный пакет документов для подачи в банк. Речь идет о:

  • заявлении установленной формы;
  • украинском паспорте (оригинал/копии 1, 2 и 11-й страницы);
  • идентификационном коде (оригинал/копия);
  • документах с подтверждением трудового стажа (трудовая книга, дипломы об образовании, справки из военкоматов, копии свидетельств о рождении детей);
  • документах, подтверждающих наличие льгот;
  • две фотографии 4х6;
  • справку из банка с номером счета (для выплат на карту).

Для клиентов откроют или карту для выплаты пенсии, или соцпомощи.

Какие условия обслуживания пенсионеров в Ощадбанке в 2026 году

Открытые счета в Ощадбанке предоставят пенсионерам доступ к различным банковским услугам. Для такой категории клиентов предусмотрен ряд преимуществ. В частности, с карт, куда будут поступать пенсии, не списывают комиссию за снятие наличных средств.

Такой банковский продукт как "Карта для выплат" предусматривает бесплатное получение наличных для пенсионеров и получателей соцвыплат, оформление военной пенсии и вообще бесплатное обслуживание.

Тарифы на выдачу наличных средств следующие:

  1. Для снятия через банкоматы Ощадбанка — бесплатно;
  2. Для снятия в банкоматах других финучреждений до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, а выше — 1% от суммы +5 грн;
  3. Для снятия через банкоматы за рубежом — 1,5 % от суммы + 35.00 грн.
Ощадбанк
Тарифы для пенсионеров. Фото: Ощадбанк


Ранее мы сообщали, кто в Ощадбанке потерял право на получение пенсий. Такая ситуация возникла из-за недоступной электронной цифровой подписи.

Еще рассказывали, что пенсионерам в Ощадбанке доступен розыгрыш денежного вознаграждения в 5 тыс. грн. Средства предоставят, в частности, на оплату коммунальных услуг.

пенсии Ощадбанк деньги банки пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
