Пенсии в Ощадбанке — какие условия открытия счета в 2026 году

Пенсия в Ощадбанке — какие условия действуют в 2026 году
В 2026 году украинцы могут оформить поступление пенсий на карточные счета через государственный "Ощадбанк". Известно, какие действуют правила открытия карт для таких целей и какие предусмотрены тарифы в 2026 году.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на открытую информацию банка.
Правила открытия пенсионных счетов в Ощадбанке
АО "Ощадбанк" является уполномоченным государственным банковским учреждением на осуществление пенсионных выплат и социальной помощи.
Согласно действующим правилам, в любом отделении для граждан доступно открытие счетов для начисления пенсий. Специалисты финучреждения сами передадут заявление от имени клиента вместе с необходимыми документами в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Возможность открыть счет в онлайн-режиме пока не предусмотрена. Дистанционно граждане могут только проверить информацию о наличии достаточного количества страхового стажа для получения права на пенсию. Это можно сделать на портале ПФУ, выполнив следующие шаги:
- нужно на сайте ПФУ зарегистрироваться в собственном кабинете;
- авторизоваться на портале;
- проверить сведения о стаже.
После этого нужно собрать специальный пакет документов для подачи в банк. Речь идет о:
- заявлении установленной формы;
- украинском паспорте (оригинал/копии 1, 2 и 11-й страницы);
- идентификационном коде (оригинал/копия);
- документах с подтверждением трудового стажа (трудовая книга, дипломы об образовании, справки из военкоматов, копии свидетельств о рождении детей);
- документах, подтверждающих наличие льгот;
- две фотографии 4х6;
- справку из банка с номером счета (для выплат на карту).
Для клиентов откроют или карту для выплаты пенсии, или соцпомощи.
Какие условия обслуживания пенсионеров в Ощадбанке в 2026 году
Открытые счета в Ощадбанке предоставят пенсионерам доступ к различным банковским услугам. Для такой категории клиентов предусмотрен ряд преимуществ. В частности, с карт, куда будут поступать пенсии, не списывают комиссию за снятие наличных средств.
Такой банковский продукт как "Карта для выплат" предусматривает бесплатное получение наличных для пенсионеров и получателей соцвыплат, оформление военной пенсии и вообще бесплатное обслуживание.
Тарифы на выдачу наличных средств следующие:
- Для снятия через банкоматы Ощадбанка — бесплатно;
- Для снятия в банкоматах других финучреждений до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, а выше — 1% от суммы +5 грн;
- Для снятия через банкоматы за рубежом — 1,5 % от суммы + 35.00 грн.
Ранее мы сообщали, кто в Ощадбанке потерял право на получение пенсий. Такая ситуация возникла из-за недоступной электронной цифровой подписи.
Еще рассказывали, что пенсионерам в Ощадбанке доступен розыгрыш денежного вознаграждения в 5 тыс. грн. Средства предоставят, в частности, на оплату коммунальных услуг.
Читайте Новини.LIVE!