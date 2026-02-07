Пенсії в Ощадбанку — які умови відкриття рахунку у 2026 році

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році українці можуть оформити надходження пенсій на карткові рахунки через державний "Ощадбанк". Відомо, які діють правила відкриття карт для таких цілей та які передбачені тарифи у 2026 році.

Правила відкриття пенсійних рахунків в Ощадбанку

АТ "Ощадбанк" є уповноваженою держаною банківською установою на здійснення пенсійних виплат та соціальної допомоги.

Згідно з чинними правилами, у будь-якому відділені для громадян доступне відкриття рахунків для нарахування пенсій. Фахівці фінустанови самі передадуть заяву від імені клієнта разом з необхідними документами до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Можливість відкрити рахунок в онлайн-режимі поки що не передбачена. Дистанційно громадяни можуть лише перевірити інформацію щодо наявності достатньої кількості страхового стажу для отримання права на пенсію. Це можна зробити на порталі ПФУ, виконавши такі кроки:

потрібно на сайті ПФУ зареєструватися у власному кабінеті;

авторизуватися на порталі;

перевірити відомості щодо стажу.

Після цього потрібно зібрати спеціальний пакет документів для подачі до банку. Йдеться про:

заяву встановленої форми;

український паспорт (оригінал/копії 1, 2 та 11-ї сторінки);

ідентифікаційний код (оригінал/копія);

документи з підтвердженням трудового стажу (трудова книга, дипломи про освіту, довідки з військкоматів, копії свідоцтв про народження дітей);

документи, що підтверджують наявність пільг;

дві фотокартки 4х6;

довідку з банку із номером рахунку (для виплат на картку).

Для клієнтів відкриють або картку для виплати пенсії, або соцдопомоги.

Які умови обслуговування пенсіонерів в Ощадбанку у 2026 році

Відкриті рахунки в Ощадбанку нададуть пенсіонерам доступ до різних банківських послуг. Для такої категорії клієнтів передбачена низка переваг. Зокрема, за картами, куди надходитимуть пенсії, не стягують комісію за зняття готівкових коштів.

Такий банківський продукт як "Картка для виплат" передбачає безкоштовне отримання готівки для пенсіонерів та отримувачів соцвиплат, оформлення військової пенсії та загалом безплатне обслуговування.

Тарифи на видачу готівкових коштів наступні:

Для зняття через банкомати Ощадбанку — безплатно; Для зняття у банкоматах інших фінустанов до 10 тис. грн/міс. — безкоштовно, а вище — 1% від суми +5 грн; Для зняття через банкомати за кордоном — 1,5 % від суми + 35.00 грн.

Тарифи для пенсіонерів. Фото: Ощадбанк



