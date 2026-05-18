Пенсии в мае: до какого числа украинцам начислят выплаты

Пенсии в мае: до какого числа украинцам начислят выплаты

Дата публикации 18 мая 2026 06:10
До какого числа начислят пенсию в мае: украинцам объяснили
Клиент на Укрпоште, пенсионеры, мужчина возле банкомата. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Для выплат пенсий в Украине существует утвержденный график. Его определяют в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Но точная дата выплат зависит от дополнительных факторов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Выплата пенсий в мае

Пенсию получателям выплат начисляют ежемесячно с 4 до 25 числа, говорится на сайте ПФУ. При этом уточняется, что точная дата зависит от способа получения (через банк или через Укрпошту):

  • если пенсия поступает через банк, то дата зачисления зависит от внутреннего графика выплат банка. Обычно пенсионерам начинают поступать деньги с 4 до 10 числа;
  • если пенсия доставляется Укрпоштой, то выплаты происходят по утвержденному графику для каждого района.

Если пенсия должна поступить впервые, то как правило, это произойдет в течение одного, двух месяцев после ее назначения. Точную дату устанавливает Пенсионный фонд и указывает об этом в документе о назначении пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсии у украинцев могут быть больше за счет доплат. Например, Пенсионный фонд автоматически начисляет дополнительные деньги пенсионерам за возраст:

Читайте также:
  • после 70 лет — 300 грн;
  • после 75 лет — 456 грн;
  • после 80 лет — 570 грн.

Также пенсионерам доплачивают за дополнительный стаж — более 30 лет для женщин и более 35 лет — для мужчин. Если человек после выхода на пенсию продолжает работать, Пенсионный фонд должен учитывать этот стаж и пересчитывать выплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об украинцах, которые могут получать по 1300 гривен к пенсии. Получить такую надбавку можно при наличии некоторых документов. Доплата составит 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Еще Новини.LIVE писали, как сменить банк для выплаты пенсий. Заявление о переходе из одного банка в другой принимают в отделениях ПФУ. Однако эта процедура доступна и онлайн.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
