До какого числа начислят пенсию в мае: украинцам объяснили

Для выплат пенсий в Украине существует утвержденный график. Его определяют в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Но точная дата выплат зависит от дополнительных факторов.

Выплата пенсий в мае

Пенсию получателям выплат начисляют ежемесячно с 4 до 25 числа, говорится на сайте ПФУ. При этом уточняется, что точная дата зависит от способа получения (через банк или через Укрпошту):

если пенсия поступает через банк, то дата зачисления зависит от внутреннего графика выплат банка. Обычно пенсионерам начинают поступать деньги с 4 до 10 числа;

если пенсия доставляется Укрпоштой, то выплаты происходят по утвержденному графику для каждого района.

Если пенсия должна поступить впервые, то как правило, это произойдет в течение одного, двух месяцев после ее назначения. Точную дату устанавливает Пенсионный фонд и указывает об этом в документе о назначении пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсии у украинцев могут быть больше за счет доплат. Например, Пенсионный фонд автоматически начисляет дополнительные деньги пенсионерам за возраст:

после 70 лет — 300 грн;

после 75 лет — 456 грн;

после 80 лет — 570 грн.

Также пенсионерам доплачивают за дополнительный стаж — более 30 лет для женщин и более 35 лет — для мужчин. Если человек после выхода на пенсию продолжает работать, Пенсионный фонд должен учитывать этот стаж и пересчитывать выплаты.

