До якого числа нарахують пенсію у травні: українцям пояснили

Для виплат пенсій в Україні існує затверджений графік. Його визначають у Пенсійному фонді України (ПФУ). Але точна дата виплат залежить від додаткових чинників.

Виплата пенсій у травні

Пенсію отримувачам виплат нараховують щомісяця з 4 до 25 числа, йдеться на сайті ПФУ. При цьому уточнюється, що точна дата залежить від способу отримання (через банк чи через Укрпошту):

якщо пенсія надходить через банк, то дата зарахування залежить від внутрішнього графіка виплат банку. Зазвичай пенсіонерам гроші починають надходити з 4 до 10 числа;

якщо пенсія доставляється Укрпоштою, то виплати відбуваються за затвердженим графіком для кожного району.

Якщо пенсія має надійти вперше, то як правило, це відбудеться впродовж одного, двох місяців після її призначення. Точнішу дату встановлює Пенсійний фонд та вказує про це у документі про призначення пенсії.

Нагадаємо, пенсії в українців можуть бути більшими за рахунок доплат. Наприклад, Пенсійний фонд автоматично нараховує додаткові гроші пенсіонерам за вік:

після 70 років — 300 грн;

після 75 років — 456 грн;

після 80 років — 570 грн.

Також пенсіонерам доплачують за додатковий стаж — понад 30 років для жінок і понад 35 років — для чоловіків. Якщо людина після виходу на пенсію продовжує працювати, Пенсійний фонд має враховувати цей стаж і перераховувати виплати.

