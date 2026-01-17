Пенсия в 65 лет — как можно оформить, если не хватает стажа

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали, как гражданам начать вовремя получать пенсию с 65 лет, если не имеют достаточно страхового стажа. Для этого можно воспользоваться возможностью осуществления добровольных взносов.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы ПФУ.

Как изменились требования к стажу в 2026 году

Страховым стажем называют период, в течение которого гражданин подлежал страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который на ежемесячной основе уплачивались страховые взносы в размере не менее минимального страхового взноса.

В 2026 году изменились условия относительно права оформления пенсии по возрасту, увеличив на один год необходимое количество страхового стажа. Теперь им могут воспользоваться при следующих условиях:

для выхода в 60 лет — необходимо наличие 33 лет стажа;

для выхода в 63 года — необходимо иметь не менее 23 лет;

для выхода в 65 лет — надо не менее 15 лет стажа.

Граждане, у которых в 65 лет не будет хватать 15 лет стажа, не смогут оформить пенсию. При таких условиях можно будет воспользоваться только социальной помощью (социальной пенсией).

Ужесточение требований к стажу будет наблюдаться и в последующие годы. Этот процесс завершится к 2028 году, когда показатель по стажу достигнет 35 лет.

Как оформить пенсию в 65 лет с недостатком стажа

По информации ПФУ, решить проблему нехватки страхового стажа можно, начав платить добровольные пенсионные взносы. Речь идет о покупке необходимых лет стажа. Такой подход особенно актуален и выгоден, если не хватает всего несколько лет.

Согласно закону №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" граждане, которым исполнилось 16 лет и, которые еще не являются пенсионерами, могут начать платить средства как страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Чтобы воспользоваться такой возможностью, достаточно заключить договор о добровольном участии с Пенсионным фондом.

Среди условий для заключения соответствующего договора - наличие информации о гражданине в Реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

Добровольные взносы засчитываются в стаж за тот месяц, в котором деньги фактически поступили на счет Пенсионного фонда.

Человек может платить взносы до самого назначения пенсии, в частности, это можно делать в течение недостающих лет.

Те, кто уволены с работы, временно не работают, при этом не являются пенсионерами, могут самостоятельно платить взносы по упрощенному механизму. Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через портал е-услуг ПФУ.

Для зачисления страхового стажа как один полный месяц размер взноса должен равняться минимальному страховому взносу, который определяется как 22% от минимальной зарплаты: 1,9 тыс. грн (22% х 8 647 грн), где:

22% — это ставка единого взноса;

8 647 грн — размер минимальной зарплаты.

Также при желании, человек может продолжать платить добровольные взносы и тогда, когда снова начнет работать. В таком случае уплата увеличит доход, который будет учтен при назначении пенсии.



