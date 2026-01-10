Видео
Україна
Пенсия при зарплате 20 тыс. грн — сколько получат украинцы

Дата публикации 10 января 2026 06:10
Пенсия при зарплате 20 тыс. грн — какую сумму буду получать украинцы
Мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине размер будущей пенсии зависит от страхового стажа и уровня дохода в течение трудовой деятельности. Известно, на какой размер пенсионной выплаты можно рассчитывать при условии получения заработной платы в 20 тыс. грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на данные Пенсионного калькулятора.

Читайте также:

Какие установлены требования для назначения пенсии

Согласно правилам пенсионного законодательства, размер будущей пенсии рассчитывается по следующей формуле: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа (отработанное количество лет, умноженное на оценку одного года стажа и разделенное на 12 месяцев).

В 2026 году ужесточились требования к количеству страхового стажа для получения права на пенсию по возрасту, добавив еще один дополнительный год. Теперь ее назначить могут при наличии таких минимальных показателей по стажу:

  1. В 60 лет — необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;
  2. В 63 года — минимально 23 года страхового стажа;
  3. В 65 лет — нужно иметь 15 лет страхового стажа.

Какой может быть пенсия при зарплате в 20 тыс. грн

Граждане, у которых официальная заработная составляла 20 тыс. грн во время трудовой деятельности и соблюден минимальный уровень страхового стажа продолжительностью в 33 года, получат пенсию во время будущего "заслуженного отдыха" в размере 7,23 тыс. грн.

Речь идет об ориентировочном подсчете размера выплаты в случае выхода на пенсию по возрасту, ведь на конечную сумму может также влиять право на различные доплаты.

Подсчет размера пенсии. Источник: cost.ua/pension


В частности, пенсионеры, которые имеют больший стаж, чем минимально необходимый, могут иметь право на доплаты. Речь идет о сверхурочном стаже. Для мужчин он превышает 35 лет, а для женщин — 30 лет.

По правилам ПФУ, размер такой доплаты равен 1% от пенсии за каждый полный год стажа сверх нормы, однако не более 1% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Для определения размера такой доплаты берут прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это — 2595 грн. Поэтому за каждый дополнительный год предусмотрена доплата в 25,95 грн. За 10 лет сверх нормы можно иметь право на ежемесячную сумму в 259 грн.

Ранее мы писали, что с января некоторым пенсионерам могут уменьшить или приостановить начисление выплат. Такие ограничения могут коснуться граждан, которые официально работают, а также переселенцев.

Еще рассказывали, что в этом году пенсионеры могут получить 2 тыс. грн по новой госпрограмме. Средства предоставят на осуществление необходимых медобследований.

