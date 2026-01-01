Видео
Главная Финансы Минимальная пенсия в 25 тыс. грн — в ВРУ инициируют изменения

Минимальная пенсия в 25 тыс. грн — в ВРУ инициируют изменения

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 06:10
Минимальная пенсия в Украине — депутаты предлагают повысить размер до 25 тыс. грн
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине народные депутаты инициируют повышение минимальной пенсии в 2026 году. С этой целью в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, предусматривающий установление нового размера минимальных гарантий в стране.

Об этом свидетельствует информация на парламентском портале.

Подробнее о законопроекте о минимальной пенсии

Речь идет о проекте закона №14330 "О внесении изменений в закон Украины "О Госбюджете на 2026 год", предусматривающий установление справедливого размера минимальной пенсии. Он предлагает заменить следующие фразы:

  1. "2595 гривен" на "25 000 гривен" (статья 7 абзац шестой);
  2. "не менее 146.000.000 тыс. гривен" на "не менее 176.000.000 тыс. гривен" (статья 15 абзац первый).

Автором соответствующей инициативы выступил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Максим Заремский.

Как отмечается в пояснительной записке, целью проекта закона является установление справедливой минимальной пенсии для обеспечения для граждан минимально возможных условий жизни. Тогда как ожидаемый размер минимальной пенсии, утвержденный ВРУ на 2026 год, не соответствует реалиям жизни и не способен покрыть базовые условия для проживания.

По мнению автора инициативы, минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, должна вырасти в десять раз против утвержденного уровня, до 25 тыс. грн.

Для этого предлагает увеличить сумму перечислений Национального банка в государственную казну: вместо 146 млрд грн не менее 176 млрд грн.

В документе размер прожиточного минимума для других социальных и демографических групп населения предлагается оставить на утвержденном уровне, изменения коснутся только тех, кто потерял трудоспособность. Средства можно взять за счет НБУ без дополнительной нагрузки на другие категории расходов, то есть инициатива может быть профинансирована деньгами из резервных фондов и международной помощи.

Что предложило правительство для пенсионеров

Правительство заложило в государственный бюджет на 2026 год рекордные расходы на социальный сектор, которые уступают только финансированию обороны страны. Речь идет о более 1,27 трлн грн на пенсионное обеспечение, что на 123,4 млрд превышает показатель 2025 года. Также запланированы некоторые повышения.

С 2026 года показатели будут на таком уровне:

  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн;
  • общий прожиточный минимум — 3 209 грн.

Размер минимальной пенсии, который зависит от прожиточного минимума, составит 2 595 грн (до этого был на уровне 2361 грн).

Ранее мы сообщали, что в Министерстве соцполитики дали алгоритм действий для пенсионеров для прохождения процедуры идентификации. Ее можно пройти с помощью "Дії".

Еще рассказывали, что в Украине с 2026 года изменится уровень прожиточного минимума, что скажется на размере минимальных пенсий. Известно, кто начнет получать на 1,5 тыс. грн больше.

выплаты ПФУ деньги пенсионеры минимальная пенсия
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
