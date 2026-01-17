Пенсія у 65 років — як можна оформити, якщо не вистачає стажу

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли, як громадянам почати вчасно отримувати пенсію з 65 років, якщо не мають достатньо страхового стажу. Для цього можна скористатися можливістю здійснення добровільних внесків.

Про це йдеться у поясненні пресслужби ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Як змінилися вимоги до стажу у 2026 році

Страховим стажем називають період, упродовж якого громадянин підлягав страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який на щомісячній основі сплачувалися страхові внески в розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок.

У 2026 році змінилися умови щодо права оформлення пенсії за віком, збільшивши на один рік необхідну кількість страхового стажу. Тепер ним можуть скористатися за таких умов:

для виходу у 60 років — потрібна наявність 33 років стажу;

для виходу у 63 роки — необхідно мати щонайменше 23 роки;

для виходу у 65 років — треба не менш ніж 15 років стажу.

Громадяни, у яких у 65 років не вистачатиме 15 років стажу, не зможуть оформити пенсію. За таких умов можна буде скористатися лише соціальною допомогою (соціальною пенсією).

Посилення вимог до стажу спостерігатиметься і в наступні роки. Цей процес завершиться до 2028 року, коли показник щодо стажу досягне 35 років.

Як оформити пенсію у 65 років з нестачею стажу

За інформацію ПФУ, вирішити проблему нестачі страхового стажу можна, почавши сплачувати добровільні пенсійні внески. Йдеться про купівлю необхідних років стажу. Такий підхід особливо актуальний та вигідний, якщо бракує лише кілька років.

Згідно із законом №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" громадяни, яким виповнилося 16 років та, які ще не є пенсіонерами, можуть почати сплачувати кошти як страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Щоб скористатися такою можливістю, достатньо укласти договір про добровільну участь із Пенсійним фондом.

Серед умов для укладення відповідного договору — наявність інформації про громадянина у Реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Добровільні внески зараховуються до стажу за той місяць, у якому гроші фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

Людина може сплачувати внески до самого призначення пенсії, зокрема, це можна робити упродовж років, яких не вистачає.

Ті, хто звільнені з роботи, тимчасово не працюють, при цьому не є пенсіонерами, можуть самостійно сплачувати внески за спрощеним механізмом. Для цього необхідно укласти договір про добровільну участь через портал е-послуг ПФУ.

Для зарахування страхового стажу як один повний місяць розмір внеску має дорівнювати щонайменше мінімальному страховому внеску, що визначається як 22% від мінімальної зарплати: 1,9 тис. грн (22% х 8 647 грн), де:

22% — це ставка єдиного внеску;

8 647 грн — розмір мінімальної зарплати.

Також за бажання, людина може продовжувати сплачувати добровільні внески і тоді, коли знову почне працювати. У такому разі сплата збільшить дохід, який буде враховано під час призначення пенсії.



Раніше ми писали, кому з громадян, яким понад 70 років, не призначать доплати від 300 грн. У ПФУ пояснили, чому таке можливо.

Також повідомляли, що сума майбутньої пенсії залежить як від стажу, так і від рівня доходу за всю трудову діяльність. Відомо, яка буде виплата за умови зарплати у розмірі 20 тис. грн.