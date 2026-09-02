Украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет: кто имеет право на досрочные выплаты

Пенсионер. Фото: Новини.LIVE

Для части работников в Украине предусмотрены особые условия выхода на пенсию. Если человек работал на подземных работах, на опасных производствах или в особо тяжелых условиях труда, он может получить право на пенсию по возрасту на льготных условиях. В некоторых случаях пенсию можно оформить уже после достижения 50 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Кто может выйти на пенсию досрочно

Стоит знать, что одного возраста недостаточно: необходимо иметь требуемый страховой стаж и определенную продолжительность работы в условиях, дающих право на льготу. Так, право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют работники, которые на полной ставке были заняты на подземных работах или на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, предусмотренных Списком № 1.

Для назначения такой пенсии необходимо достичь 50-летнего возраста и иметь необходимый страховой стаж. Для мужчин это не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет должны приходиться на соответствующие виды работ.

Для женщин требования другие: необходимо иметь не менее 20 лет страхового стажа, в том числе не менее 7 лет и 6 месяцев работы в особо вредных и тяжелых условиях.

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Важно, что право на льготную пенсию не просто связано с названием профессии. Учитывается конкретное рабочее место и результаты его аттестации. По ее результатам определяют, относится ли работа к той, которая дает право на льготное пенсионное обеспечение.

Какие работники имеют право на такие условия

Льготные правила распространяются, в частности, на людей, чья работа связана с подземными и горными работами. Речь идет о работниках, занятых на добыче:

угля;

железной руды;

цветных и редких металлов;

марганцевых руд;

урановых руд;

магниевых руд;

озокеритных руд.

Отдельно предусмотрены условия для работников аварийно-спасательных служб в угольной отрасли, если они выполняют соответствующие работы под землей. Льготные правила также могут касаться работников шахтостроительных предприятий, которые полный рабочий день работают под землей.

Кому могут назначить пенсию независимо от возраста

Отдельной категорией являются работники, которые полный рабочий день непосредственно заняты на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, а также на строительстве шахт и рудников и в металлургии. Для них закон предусматривает возможность выхода на пенсию независимо от возраста, если стаж работы на таких работах составляет не менее 25 лет.

Для работников ведущих профессий требование к такому стажу ниже — не менее 20 лет.

Если не хватает льготного стажа

Бывают случаи, когда у работника нет полного стажа работы в особо вредных и особо тяжелых условиях, необходимого для выхода на пенсию в 50 лет. Если у человека есть не менее половины установленного льготного стажа, пенсионный возраст может быть снижен.

Для мужчин пенсионный возраст уменьшают на один год за каждый полный год работы в таких условиях. Для женщин сокращение составляет один год и четыре месяца за каждый полный год соответствующей работы. Поэтому отсутствие полного необходимого льготного стажа не всегда означает автоматическую утрату права на досрочный выход на пенсию.

Как определить право на льготную пенсию

Важное значение имеет аттестация рабочего места. Работа на предприятии, которое считается опасным или тяжелым, еще не означает автоматического права на досрочную пенсию. Необходимо установить, соответствует ли конкретное рабочее место условиям, предусмотренным для льготного пенсионного обеспечения.

Пенсионный фонд отмечает, что для работ, включенных в Список № 1, право на льготную пенсию определяется, в частности, по результатам аттестации рабочих мест.

Что нужно проверить работнику

Если человек работал на подземном производстве или в особо вредных и тяжелых условиях, для определения права на льготную пенсию необходимо учесть несколько моментов. Прежде всего важны:

общая продолжительность страхового стажа;

количество лет работы в особо вредных или особо тяжелых условиях;

характер выполняемой работы;

соответствие работы Списку № 1 или другому перечню, дающему право на льготу;

результаты аттестации рабочего места.

Если все необходимые условия выполнены, отдельные работники могут воспользоваться правом на пенсию по возрасту на льготных условиях уже с 50 лет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может получить доплату к пенсии в размере 2 595 гривен. Право на такую выплату имеют граждане, проживавшие в радиационно загрязненных зонах в определенные законом периоды. Если соответствующих данных нет в реестрах или документы были утеряны, их можно подтвердить через временные комиссии при ОГА. Обратиться для обновления сведений нужно до 30 сентября.

Также Новини.LIVE писали, когда нужно обратиться в Пенсионный фонд после достижения пенсионного возраста. Если подать заявление в течение трех месяцев после дня рождения, пенсию назначат со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если обратиться позже, выплату назначат только с даты подачи заявления.