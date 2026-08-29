Оформление пенсии в 60 лет: важные сроки, из-за которых могут уменьшить выплаты

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

По достижении пенсионного возраста украинцам не стоит затягивать с оформлением пенсии. От даты подачи заявления зависит, с какого момента Пенсионный фонд начнет начислять выплаты. Для пенсии по возрасту закон предоставляет три месяца после дня рождения. Если пропустить установленный срок, есть риск потерять часть денег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Когда нужно обратиться в Пенсионный фонд

Заявление о назначении пенсии по возрасту можно подать после приобретения права на пенсию. Также оформить его можно заранее — не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Для тех, кто обращается за пенсией по возрасту, действует правило трех месяцев. Если заявление поступило в течение этого срока, пенсию назначают со дня, следующего за достижением пенсионного возраста. Если же человек подаст документы позже, выплату назначат со дня обращения. Из-за этого можно лишиться пенсии за несколько предыдущих месяцев.

Например, человек достиг пенсионного возраста в январе, а заявление подал в июле. В таком случае Пенсионный фонд назначит выплату с июля, а не со дня, следующего за достижением пенсионного возраста.

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Какой стаж требуется в 2026 году

Возраст выхода на пенсию зависит от страхового стажа. В 2026 году действуют следующие требования:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет;

в 65 лет — от 15 до 23 лет.

То есть человек, которому в 2026 году исполнится 60 лет, для выхода на пенсию по возрасту должен иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если такого стажа на момент достижения 60 лет не хватает, право на пенсию по возрасту может возникнуть позже — после накопления необходимого количества стажа.

Требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет постепенно растут. В 2027 году потребуется уже 34 года, а с 2028 года — 35 лет.

Как оформить пенсию

Есть несколько способов подать заявление. Можно обратиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда. Также документы можно подать через веб-портал электронных услуг ПФУ или через портал "Дія" с использованием электронной подписи.

Для будущих пенсионеров удобным вариантом может стать заблаговременная проверка страхового стажа через электронные сервисы Пенсионного фонда. Это позволяет увидеть, учтены ли все периоды работы, и заранее выяснить, хватает ли стажа для выхода на пенсию.

Как подготовиться заранее

Проблемы с документами или стажем лучше выявить до подачи заявления. Особенно это актуально для людей, которые меняли место жительства из-за войны, находятся за границей или имеют документы о работе за разные периоды.

Пенсионный фонд отмечает, что страховой стаж после 1 января 2004 года рассчитывается по данным реестра застрахованных лиц. Для периодов работы до этой даты используют трудовую книжку и другие документы, подтверждающие стаж. Поэтому перед выходом на пенсию стоит проверить свои данные и при необходимости подготовить недостающие документы.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсионеры могут получить дополнительные деньги к выплатам. В сентябре ПФУ начислит ряд надбавок по возрасту, содержанию родственников и особым статусам. Часть средств будет назначена автоматически, а за некоторыми выплатами придется обратиться лично. Можно получить до 5 667 гривен дополнительно.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право на максимальную пенсию. Некоторые категории могут претендовать на выплаты до 25 950 гривен. Речь идет о судьях, прокурорах, военных и других гражданах со спецпенсиями.