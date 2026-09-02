Українці можуть вийти на пенсію у 50 років: хто має право на дострокові виплати

Пенсіонер. Фото: Новини.LIVE

Для частини працівників в Україні передбачені особливі умови виходу на пенсію. Якщо людина працювала на підземних роботах, у небезпечних виробництвах або мала особливо важкі умови праці, вона може отримати право на пенсію за віком на пільгових умовах. У деяких випадках пенсію можна оформити вже після досягнення 50 років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Хто може вийти на пенсію достроково

Варто знати, що самого віку недостатньо: потрібно мати необхідний страховий стаж і певну тривалість роботи в умовах, які дають право на пільгу. Так, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, які повний робочий день були зайняті на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, передбачених Списком №1.

Для призначення такої пенсії потрібно досягти 50-річного віку та мати необхідний страховий стаж. Для чоловіків це щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 10 років мають припадати на відповідні роботи.

Для жінок вимоги інші: необхідно мати не менше 20 років страхового стажу, у тому числі щонайменше 7 років і 6 місяців роботи в особливо шкідливих та важких умовах.

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Важливо, що право на пільгову пенсію не просто пов'язане з назвою професії. Враховується конкретне робоче місце та результати його атестації. За її результатами визначають, чи належить робота до тієї, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення.

Які працівники мають право на такі умови

Пільгові правила поширюються, зокрема, на людей, чия робота пов'язана з підземними та гірничими роботами. Йдеться про працівників, зайнятих на видобутку:

вугілля;

залізної руди;

кольорових і рідкісних металів;

марганцевих руд;

уранових руд;

магнієвих руд;

озокеритних руд.

Окремо передбачені умови для працівників аварійно-рятувальних служб у вугільній галузі, якщо вони виконують відповідні роботи під землею. Пільгові правила також можуть стосуватися працівників шахтобудівних підприємств, які повний робочий день працюють під землею.

Кому пенсію можуть призначити незалежно від віку

Окремою категорією є працівники, які повний робочий день безпосередньо зайняті на підземних і відкритих гірничих роботах із видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, а також на будівництві шахт і рудників та в металургії. Для них закон передбачає можливість виходу на пенсію незалежно від віку, якщо тривалість роботи на таких роботах становить не менше 25 років.

Для працівників провідних професій вимога щодо такого стажу нижча — не менше 20 років.

Якщо не вистачає пільгового стажу

Є випадки, коли працівник не має повної тривалості стажу в особливо шкідливих та особливо важких умовах, необхідної для виходу на пенсію у 50 років. Якщо людина має не менше половини встановленого пільгового стажу, пенсійний вік може бути зменшений.

Для чоловіків пенсійний вік зменшують на один рік за кожний повний рік роботи в таких умовах. Для жінок зменшення становить один рік і чотири місяці за кожний повний рік відповідної роботи. Тому відсутність повного необхідного пільгового стажу не завжди означає автоматичну втрату права на достроковий вихід на пенсію.

Який стаж потрібен чоловікам

Для чоловіків, які претендують на пенсію за віком на пільгових умовах через особливо шкідливі та особливо важкі умови праці, встановлені такі вимоги:

щонайменше 25 років загального страхового стажу;

не менше 10 років із цього стажу — на роботах, які дають право на пільгу;

вік — від 50 років.

Необхідний стаж для жінок

Для жінок передбачено:

щонайменше 20 років страхового стажу;

з них не менше 7 років і 6 місяців — на роботах, які дають право на пільгову пенсію;

вік — від 50 років.

Як визначити право на пільгову пенсію

Важливе значення має атестація робочого місця. Робота на підприємстві, яке вважається небезпечним або важким, ще не означає автоматичного права на дострокову пенсію. Потрібно встановити, чи конкретне робоче місце відповідає умовам, передбаченим для пільгового пенсійного забезпечення.

Пенсійний фонд зазначає, що для робіт за Списком №1 право на пільгову пенсію визначається, зокрема, за результатами атестації робочих місць.

Що потрібно перевірити працівнику

Якщо людина працювала на підземному виробництві або в особливо шкідливих та важких умовах, для визначення права на пільгову пенсію потрібно врахувати кілька речей. Насамперед важливі:

загальна тривалість страхового стажу;

кількість років роботи в особливо шкідливих або особливо важких умовах;

характер виконуваної роботи;

відповідність роботи Списку №1 або іншому переліку, який дає право на пільгу;

результати атестації робочого місця.

Якщо всі необхідні умови виконані, окремі працівники можуть скористатися правом на пенсію за віком на пільгових умовах вже з 50 років.

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