Пенсии в Украине — граждане могут иметь проблемы, если не оцифруют трудовые книжки

В Украине с момента введения электронных версий трудовых книжек работникам и работодателям дали пять лет на их оцифровку. Если граждане проигнорируют соответствующее требование, то есть угроза потерять приобретенный страховой стаж и будущие пенсионные выплаты.

Это предусмотрено законом №1217, который внес изменения в Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) о введении е-трудовых книжек.

Необходимость оцифровки трудовых книжек

Согласно закону, с 10 июня 2021 года в стране официально начали действовать электронные версии трудовых книжек. С этого момента гражданам дали пять лет для их оцифровки, то есть до 10 июня 2026 года.

Информацию о трудовой деятельности могут вносить как работники, так и работодатели. Для этого нужно отсканировать цветные копии страниц книжки в хронологическом порядке и документов, куда внесены записи из трудовой или других документов, подтверждающих страховой стаж.

Сейчас трудовая книжка является основным документом, где хранится стаж до 2004 года, с тех пор как ПФУ начал вести электронный учет.

Сама проверка на ответственность и правильность оцифрованных данных лежит на работниках, ведь если бумажная книжка потеряется или повредится, без ее электронной версии подтвердить страховой стаж будет значительно труднее. Такое развитие событий грозит сокращением срока стажа, задержкой в праве на оформление пенсии или потерей определенной суммы выплат.

Граждане рискуют потерять страховой стаж, если работали до 2004 года. Именно этот период в бумажной необходимо указать в е-реестре, иначе его могут не засчитать. Те украинцы, которые работали неофициально, имели ошибки в записях или не вносили страховые взносы после 2004 года, также могут иметь проблемы со стажем. В случае потери или порчи трудовой книжки подтверждение стажа возможно другими документами. Речь идет о:

сведениях о зарплате;

справках/выписках из приказов;

данных персонифицированного учета;

письменных трудовых договорах.

Как проверить данные о стаже

Даже если работодатель внес данные в кабинете страхователя, граждане все равно должны проверить корректность отраженной информации в системе. Сделать это можно по обнародованной Пенсионным фондом инструкции. Для этого нужно:

создать личный кабинет на портале е-услуг ПФУ или в приложении "Пенсионный фонд";

перейти в раздел "Электронная трудовая книжка";

выбрать пункт "Оцифрованная ЭТК";

ознакомиться с информацией;

если было подано обращение, то в разделе "Мои обращения" можно увидеть его статус.

Каждый год страхового стажа важен, а его недостаток из-за отсутствия Е-трудовой книжки может грозить потерей части пенсии. В 2026 году требования будут следующие:

не менее 33 лет — в 60 лет;

от 23 лет — в 63 года;

не менее 15 лет — в 65 лет.

Также мы рассказывали, что происходит с пенсиями на почте, если граждане их не получили вовремя. По информации почтового оператора, это желательно делать до 25 числа.