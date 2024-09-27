Пенсии в Украине — кто получит двойной размер выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское пенсионное законодательство предусматривает предоставление двукратного размера пенсий. Известно, при каких обстоятельствах граждане могут претендовать на повышенное финансирование.

Об этом говорится на портале государственных услуг "Дія".

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Кто имеет право на двукратную пенсию

Как отмечается, речь идет о праве граждан на денежную помощь на погребение в случае смерти пенсионера. Как правило, деньги выплачивают родственникам умершего. Размер такой помощи может существенно различаться, ведь зависит от закона, по которому начисляли пенсию гражданину.

Как правило, в случае смерти пенсионера семье выплачивают пособие на мероприятия по погребению в размере двухмесячной пенсии, которую получал при жизни. Однако бывают случаи, когда суммы пособия еще больше.

Так, если пожилой человек получал пенсию по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то выплату начислят в трехмесячном размере пенсии. Однако максимальная выплата ограничивается пятикратным прожиточным минимумом для трудоспособных лиц.

Семья не получит такую денежную помощь, только если похороны произошли за счет государства.

Как родственникам оформить выплаты

Для того, чтобы оформить выплаты, нужно собрать и подать в Пенсионный фонд следующие документы:

заявление о выплате денежного пособия на погребение;

документ, где подтверждается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

паспорт гражданина, другой документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о смерти;

выписка из Госреестра актов гражданского состояния граждан о смерти/справка о смерти гражданина;

при регистрации смерти за пределами страны подается свидетельство о смерти/иной документ, где подтверждается факт смерти, выданный компетентным органом другого государства.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд выплатил меньшее количество средств украинцам в сентябре 2024 года. На пенсионные выплаты направил 62,9 млрд гривен.

Также мы писали, что пенсионное законодательство предусматривает исполнение гражданами определенных условий, от которых зависит будущая пенсия. Известно, какая должна быть заработная плата и объем страхового стажа, чтобы иметь 20 тыс. гривен на заслуженном отдыхе.