Пенсии в Украине — известно, будет ли пересмотр максимальных выплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в начале 2024 года существенно вырос размер максимальной пенсии. Известно, стоит ли ожидать пересмотра таких выплат.

Об этом сообщает издание NV.

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Пересмотрят ли максимальные пенсии в 2024 году

Вопрос повышения максимального размера пенсии регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно правилам, размер такой пенсионной выплаты ограничен и не может быть выше десяти прожиточных минимумов, утвержденных для лиц, потерявших трудоспособность.

Поскольку в начале года состоялся пересмотр прожиточного минимума для разных групп населения, то эта выплата существенно выросла. Так, согласно данным государственного бюджета, в текущем году размер прожиточного минимума равен 2,92 тыс. гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность — 2,361 тыс. гривен (на 268 грн).

В связи с этим, размер минимальной пенсии в Украине вырос с 2,093 тыс. до 2,361 тыс. грн, а максимальной пенсионной выплаты — с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. гривен. То есть, сумма повысилась на 2,68 тыс. гривен.

Согласно нормам законодательства, такая максимальная сумма является окончательной, то есть с учетом всех возможных доплат, повышений и целевой помощи (кроме доплат для граждан, у которых есть особые заслуги перед Родиной).

Таким образом, 23,61 тыс. гривен — максимальная пенсия на 2024 год. В бюджете дополнительный пересмотр этой выплаты не предусмотрен.

На такую пенсию имеют право:

государственные служащие;

работники местного самоуправления;

народные депутаты, научные работники.

Заморозка выплат в Украине

Как известно, в проекте Государственного бюджета на 2025 год правительство не заложило финансирование на повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы в стране.

В связи с этим размер максимальной пенсии в следующем году может остаться на уровне 2024 года.

Тем не менее, правительство планирует пересмотреть соответствующие показатели по итогам первого полугодия следующего года в случае улучшения экономической ситуации.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты. Это произойдет за счет получения права на возрастные доплаты и пособия от Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН).

Также писали, что в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека рассказали, как гражданам, проживающим на оккупированных территориях, возобновить начисление приостановленных пенсионных выплат. Для них доступна процедура удаленной идентификации.