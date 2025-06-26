Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсия в 60% от зарплаты — как и кто может получить

Пенсия в 60% от зарплаты — как и кто может получить

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — кто из украинцев имеет право на выплату в 60% от зарплаты
Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие условия назначения пенсий в размере 60% от зарплаты Что входит в размер пенсии госслужащих

Украинское законодательство предусматривает предоставление права некоторым категориям граждан назначения пенсии в размере 60% суммы от заработной платы, тогда как у большинства украинцев выплата не превышает 30% от дохода. В частности, такое правило распространяется на пенсионное обеспечение государственных служащих.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Какие условия назначения пенсий в размере 60% от зарплаты

Пенсии для госслужащих назначают в соответствии с законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и со ст. 90 закона №889 "О государственной службе".

В соответствии со ст. 37 закона №3723-XII "О госслужбе", право на пенсию имеют граждане, если по состоянию на 1 мая 2016 года:

  • в наличии есть не менее десяти лет страхового стажа на должностях соответствующих категорий госслужбы, определенных ст. 25 закона № 3723-XII и нормативно-правовыми актами правительства, и занимали должности госслужащего по состоянию на вышеуказанную дату;
  • есть минимум 20 лет страхового стажа на должностях соответствующих категорий госслужбы независимо от того, занимали ли должность госслужащего по состоянию на вышеуказанную дату.

Правом на назначение пенсии при наличии стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренного ст. 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и необходимого стажа госслужбы, наделены:

  • мужчины при условии достижения 62-летнего возраста;
  • женщины, достигшие пенсионного возраста, установленного ст. 26 закона "Об общеобязательном госпенсионном страховании".

Что входит в размер пенсии госслужащих

Пенсию для госслужащих назначают с даты обращения за оформлением выплат, однако не ранее даты появления такого права.

Размер пенсионной выплаты государственных служащих составляет 60% от их заработной платы. В расчетную базу входят все виды выплат, с которых уплачивается единый взнос на общеобязательное госсоциальное страхование.

Для тех, кто на момент обращения не занимал должность госслужащего, пенсию определяют исходя из зарплаты госслужащего соответствующей должности и ранга в зависимости от последнего места такой работы.

Для того, чтобы оформить пенсию, граждане могут подавать документы:

  • лично, обратившись в органы Пенсионного фонда;
  • онлайн с помощью портала электронных услуг ПФУ.

Ранее мы писали, что члены семей Героев Украины и Героев Небесной Сотни имеют право на доплату к пенсии в связи с потерей кормильца. Размер составляет 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также сообщали о том, что некоторые пенсионеры должны вернуть часть пенсии в 2025 году. Такое может ждать, если граждане не сообщат ПФУ об изменениях обстоятельств, влияющих на размер выплат.

выплаты пенсии ПФУ деньги госслужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации