Пенсії в Україні у 2025 році — кому мінімально гарантують 16,8 тис. грн

Гаманець з гривневими купюрами. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні учасникам бойових дій (УБД) та особам з інвалідністю внаслідок війни пенсії призначають за окремими законами. Держава гарантує мінімальні розміри та доплати, зокрема у 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які передбачені пенсії для УБД та осіб з інвалідністю

Питання пенсійного забезпечення учасників бойових дій регулює стаття 6 закону №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з правилами, учасники бойових дій можуть виходити на заслужений відпочинок достроково. Так, пенсію за віком можуть призначити у разі досягнення:

чоловіками — 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років;

жінками — 50 років, зі стажем не менше 20 років.

До пенсій для УБД встановлене підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2025 році — 590 грн).

Також надається цільова грошова допомога на прожиття. Цьогоріч вона встановлена в наступних щомісячних розмірах:

40 грн — для УБД;

50 грн — для осіб з інвалідністю у результаті війни ІІ та ІІІ груп;

70 грн — для осіб з інвалідністю через війну ІІІ групи.

Коли призначають адресну допомогу для мінімального розміру пенсії

Відповідно до постанови №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій", передбачені мінімальні розміри пенсій, до яких потрібно дотягнути допомогою:

5528 грн — для УБД та постраждалих учасникам Революції Гідності;

9478 грн — для осіб з інвалідністю через війну ІІІ групи;

13822 грн — для осіб з інвалідністю у результаті війни ІІ групи;

16847 грн — для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи, для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ, ІІІ груп з числа УБД у період Другої світової, УБД у час Другої світової, вік яких перевищує 85 років.

Раніше ми писали, що ПФУ назвав, які існують види пенсій, передбачені для військових. Зокрема, відомо, хто на заслуженому відпочинку може отримати 100% від розміру грошового забезпечення.

Також розповідали про те, що громадяни, яким надають пенсію з інвалідності, мають право оформити пенсію за віком. У Пенсійному фонді дали пояснення, як здійснити відповідний перехід.