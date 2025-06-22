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Головна Фінанси Пенсії в Україні – кому виплачують 16,8 тис. грн щомісяця

Пенсії в Україні – кому виплачують 16,8 тис. грн щомісяця

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Дата публікації: 22 червня 2025 06:10
Пенсії в Україні у 2025 році — кому мінімально гарантують 16,8 тис. грн
Гаманець з гривневими купюрами. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Які передбачені пенсії для УБД та осіб з інвалідністю Коли призначають адресну допомогу для мінімального розміру пенсії

В Україні учасникам бойових дій (УБД) та особам з інвалідністю внаслідок війни пенсії призначають за окремими законами. Держава гарантує мінімальні розміри та доплати, зокрема у 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які передбачені пенсії для УБД та осіб з інвалідністю

Питання пенсійного забезпечення учасників бойових дій регулює стаття 6 закону №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з правилами, учасники бойових дій можуть виходити на заслужений відпочинок достроково. Так, пенсію за віком можуть призначити у разі досягнення:

  • чоловіками — 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років; 
  • жінками — 50 років, зі стажем не менше 20 років.

До пенсій для УБД встановлене підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2025 році — 590 грн).

Також надається цільова грошова допомога на прожиття. Цьогоріч вона встановлена в наступних щомісячних розмірах:

  • 40 грн — для УБД;
  • 50 грн — для осіб з інвалідністю у результаті війни ІІ та ІІІ груп;
  • 70 грн — для осіб з інвалідністю через війну ІІІ групи.

Коли призначають адресну допомогу для мінімального розміру пенсії

Відповідно до постанови №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій", передбачені мінімальні розміри пенсій, до яких потрібно дотягнути допомогою:

  • 5528 грн — для УБД та постраждалих учасникам Революції Гідності;
  • 9478 грн — для осіб з інвалідністю через війну ІІІ групи;
  • 13822 грн — для осіб з інвалідністю у результаті війни ІІ групи;
  • 16847 грн — для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи, для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ, ІІІ груп з числа УБД у період Другої світової, УБД у час Другої світової, вік яких перевищує 85 років.

Раніше ми писали, що ПФУ назвав, які існують види пенсій, передбачені для військових. Зокрема, відомо, хто на заслуженому відпочинку може отримати 100% від розміру грошового забезпечення.

Також розповідали про те, що громадяни, яким надають пенсію з інвалідності, мають право оформити пенсію за віком. У Пенсійному фонді дали пояснення, як здійснити відповідний перехід.  

виплати пенсії пенсіонери УБД особа з інвалідністю
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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