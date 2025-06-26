Пенсії у 2025 році — хто з українців має право на виплату у 60% від зарплати

Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання права деяким категоріям громадян призначення пенсії у розмірі 60% суми від заробітної плати, тоді як у більшості українців виплата не перевищує 30% від доходу. Зокрема, таке правило поширюється на пенсійне забезпечення державних службовців.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які умови призначення пенсій у розмірі 60% від зарплати

Пенсії для держслужбовців призначають відповідно до закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та зі ст. 90 закону №889 "Про державну службу".

Відповідно до ст. 37 закону №3723-XII "Про держслужбу", право на пенсію мають громадяни, якщо станом на 1 травня 2016 року:

в наявності є щонайменше десять років страхового стажу на посадах відповідних категорій держслужби, визначених ст. 25 закону № 3723-XII та нормативно-правовими актами уряду, та обіймали посади держслужбовця станом на вищевказану дату;

є мінімум 20 років страхового стажу на посадах відповідних категорій держслужби незалежно від того, чи обіймали посаду держслужбовця станом на вищезазначену дату.

Правом на призначення пенсії за наявності стажу, потрібного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого ст. 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та необхідного стажу держслужби, наділені:

чоловіки за умови досягнення 62-річного віку;

жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 закону "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування".

Що входить до розміру пенсії держслужбовців

Пенсію для держслужбовців призначають з дати звернення за оформленням виплат, проте не раніше дати появи такого права.

Розмір пенсійної виплати державних службовців становить 60% від їхньої заробітної плати. У розрахункову базу входять всі види виплат, з яких сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове держсоціальне страхування.

Для тих, хто на час звернення не займав посаду держслужбовця, пенсію визначають виходячи із зарплати держслужбовця відповідної посади та рангу залежно від останнього місця такої роботи.

Для того, щоб оформити пенсію, громадяни можуть подавати документи:

особисто, звернувшись до органів Пенсійного фонду;

онлайн за допомогою порталу електронних послуг ПФУ.

Раніше ми писали, що члени родин Героїв України та Героїв Небесної Сотні мають право на доплату до пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір становить 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також повідомляли про те, що деякі пенсіонери мають повернути частину пенсії у 2025 році. Таке може чекати, якщо громадяни не повідомлять ПФУ про зміни обставин, що впливають на розмір виплат.