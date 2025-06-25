Пенсії у 2025 році – кому виплачують додатково по 940 грн щомісяця

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про доплати до пенсій передбачені за звання "Герої України, Герої Небесної Сотні", зокрема, для рідних загиблих учасників Революції Гідності (Євромайдану). Відомо, який розмір відповідної державної доплати до пенсії у 2025 році.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Призначення пенсії за особливі заслуги та розмір доплати

Як пояснили у Пенсійному фонді, в країні передбачене призначення пенсії за особливі заслуги, яка встановлюється саме як надбавка до основної розрахованої пенсії.

Так, згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", доплати за особливі заслуги призначаються особам, які вже отримують:

пенсію за віком;

пенсію з інвалідності;

пенсію за вислугу років;

пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Розмір такої надбавки вираховується як відсоток від актуального прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. За правилами, розмір доплати для Героїв України та Героїв Небесної Сотні становить 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році показник дорівнює 2361 грн. Це означає, що доплата буде становити 944 грн (2361 * 40% = 944).

Зокрема, Героями Небесної Сотні визнано осіб, включених до переліку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових протестах у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, члени родин яких мають право на доплату до пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Як оформити пенсію за особливі заслуги

Заяву про призначення пенсії за особливі заслуги та документи потрібно подавати до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання.

Серед документів, які необхідно надати:

заява про встановлення пенсії особі, яка має особливі заслуги;

ідентифікаційний код;

довідка про реєстрацію місця проживання;

паспорт громадянина;

документи, де підтверджуються особливі заслуги особи;

документи, де підтверджуються родинні зв'язки з особою, яка має особливі заслуги;

документи, де підтверджується стаж;

довідка медико-соціальної експертної комісії;

довідка про вид та розмір отримуваної пенсії, а якщо особа працює, то довідка про зарплату.

Раніше ми писали про те, хто з українських громадян має право на почесне звання "Заслужений". Також відомо, який розмір доплати передбачений за таке почесне звання у 2025 році.

Також повідомляли, коли призначають адресну допомогу для мінімального розміру пенсії у 16,8 тис. грн. На таку виплату мають право особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи, особи з інвалідністю внаслідок війни другої, третьої груп з числа УБД у час Другої світової війни.