Пенсии в 2025 году — кому гарантируют выплату в 60% от размера зарплаты

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые категории граждан смогут претендовать на заслуженном отдыхе на пенсионную выплату в размере 60% от суммы заработной платы. Тогда как большинство украинцев получают пенсию в размере 30% от зарплаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как сообщают в ПФУ, на более высокий размер пенсии смогут рассчитывать государственные служащие. Это предусмотрено законом №889 "О госслужбе" от 10 декабря 2015 года. Механизм назначения выплат для такой категории граждан регулируют нормы закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, пенсию госслужащим назначают с даты обращения, однако не ранее дня, когда возникло такое право, в размере 60% суммы их зарплаты, куда входят все виды оплаты труда, с чего уплачивался единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование.

Тогда как гражданам, которые на момент оформления пенсии не были государственными служащими — в размере зарплаты действующего работающего госслужащего определенной должности и ранга по последнему месту работы на службе вместе со всеми видами оплаты труда, с чего уплачивался ЕСВ.

Права в вопросе пенсионных выплат такой категории лиц несколько сократили, поскольку ранее госслужащим выплачивали пенсию, размер которой составлял 90% доли зарплаты.

Правила назначения пенсионных выплат

Пенсию государственным служащим назначают в случае, если по состоянию на начало мая 2016 года:

удалось накопить минимум десять лет страхового стажа на должностях соответствующих категорий должностей государственной службы, определенных в законе №3723 и правительства, и по состоянию на вышеупомянутую дату находились в должности госслужащего;

смогли накопить не менее 20 лет стажа на должностях госслужбы, без привязки к факту работы на вышеупомянутую дату.

Право на пенсионную выплату при наличии страхового стажа, необходимого для пенсии по возрасту в минимальном размере и необходимого стажа государственной службы, имеют:

мужчины, достигшие возрастного порога в 62 года;

женщины, достигшие пенсионного возраста по статье 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Зарплата госслужащего государственного органа, прошедшего классификацию должностей госслужбы, состоит из:

должностного оклада;

надбавки за ранг государственного служащего;

надбавки за выслугу лет;

месячной/квартальной премии;

компенсации за дополнительные нагрузки или компенсации по вакантной должности;

материальной помощи, которую выплачивают, когда предоставляют оплачиваемый отпуск;

денежной помощи на социально-бытовые вопросы;

других доплат, предусмотренных законодательством.

В частности, размер надбавки к окладам государственных служащих зависит от рангов. А именно:

для первого ранга — 1000 грн;

для второго ранга — 900 грн;

для третьего ранга — 800 грн;

для четвертого ранга — 700 грн;

для пятого ранга — 600 грн;

для шестого ранга — 500 грн;

для седьмого ранга — 400 грн;

для восьмого ранга — 300 грн;

для девятого ранга — 200 грн.

В начале 2025 года сообщалось, что средняя зарплата в Украине у госслужащих составляет 62 тыс. грн.

Напомним, некоторые граждане могут получить доплату к пенсии в размере 590 грн в 2025 году. Такое право имеют участники боевых действий.

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