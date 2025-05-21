Пенсии в 2025 году — кому гарантируют выплату в 60% от размера зарплаты

Пенсия в 60% доли зарплаты — кто из работников имеет право
В Украине некоторые категории граждан смогут претендовать на заслуженном отдыхе на пенсионную выплату в размере 60% от суммы заработной платы. Тогда как большинство украинцев получают пенсию в размере 30% от зарплаты.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто получит право на пенсию в 60% от зарплаты
Как сообщают в ПФУ, на более высокий размер пенсии смогут рассчитывать государственные служащие. Это предусмотрено законом №889 "О госслужбе" от 10 декабря 2015 года. Механизм назначения выплат для такой категории граждан регулируют нормы закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Так, пенсию госслужащим назначают с даты обращения, однако не ранее дня, когда возникло такое право, в размере 60% суммы их зарплаты, куда входят все виды оплаты труда, с чего уплачивался единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование.
Тогда как гражданам, которые на момент оформления пенсии не были государственными служащими — в размере зарплаты действующего работающего госслужащего определенной должности и ранга по последнему месту работы на службе вместе со всеми видами оплаты труда, с чего уплачивался ЕСВ.
Права в вопросе пенсионных выплат такой категории лиц несколько сократили, поскольку ранее госслужащим выплачивали пенсию, размер которой составлял 90% доли зарплаты.
Правила назначения пенсионных выплат
Пенсию государственным служащим назначают в случае, если по состоянию на начало мая 2016 года:
- удалось накопить минимум десять лет страхового стажа на должностях соответствующих категорий должностей государственной службы, определенных в законе №3723 и правительства, и по состоянию на вышеупомянутую дату находились в должности госслужащего;
- смогли накопить не менее 20 лет стажа на должностях госслужбы, без привязки к факту работы на вышеупомянутую дату.
Право на пенсионную выплату при наличии страхового стажа, необходимого для пенсии по возрасту в минимальном размере и необходимого стажа государственной службы, имеют:
- мужчины, достигшие возрастного порога в 62 года;
- женщины, достигшие пенсионного возраста по статье 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Зарплата госслужащего государственного органа, прошедшего классификацию должностей госслужбы, состоит из:
- должностного оклада;
- надбавки за ранг государственного служащего;
- надбавки за выслугу лет;
- месячной/квартальной премии;
- компенсации за дополнительные нагрузки или компенсации по вакантной должности;
- материальной помощи, которую выплачивают, когда предоставляют оплачиваемый отпуск;
- денежной помощи на социально-бытовые вопросы;
- других доплат, предусмотренных законодательством.
В частности, размер надбавки к окладам государственных служащих зависит от рангов. А именно:
- для первого ранга — 1000 грн;
- для второго ранга — 900 грн;
- для третьего ранга — 800 грн;
- для четвертого ранга — 700 грн;
- для пятого ранга — 600 грн;
- для шестого ранга — 500 грн;
- для седьмого ранга — 400 грн;
- для восьмого ранга — 300 грн;
- для девятого ранга — 200 грн.
В начале 2025 года сообщалось, что средняя зарплата в Украине у госслужащих составляет 62 тыс. грн.
Напомним, некоторые граждане могут получить доплату к пенсии в размере 590 грн в 2025 году. Такое право имеют участники боевых действий.
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