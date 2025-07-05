Пенсии в 2025 году — кому из украинцев гарантируют выплату в 40% от минимальной зарплаты

Женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинским гражданам в 2025 году начисляют надбавки для гарантированной минимальной пенсионной выплаты, предусмотренной законодательством. На дополнительные средства могут рассчитывать те, кто достиг 65 лет и получают пенсию (по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца или по выслуге лет).

Это прописано в ст. 28 закона 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Кто имеет право на гарантированную минимальную выплату

По данным ПФУ, начиная с 2018 года, гражданам в возрасте 65 лет, законодательство гарантирует минимальную пенсию по возрасту. То есть выплата не может быть ниже утвержденного уровня, не меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Для таких выплат предусмотрены следующие условия:

гражданину должно быть больше 65 лет;

у мужчин должно быть в наличии не менее 35 лет страхового стажа, а у женщин — минимум 30 лет;

пенсия таких лиц (вместе с возможными доплатами до прожиточного минимума) не может превышать 40% от минимальной зарплаты.

Как отмечают в фонде, когда гражданину исполняется 65 лет, то его пенсионную выплату пересматривают в автоматическом режиме. То есть специально не нужно обращаться в ПФУ, ведь повышение суммы произойдет самостоятельно сразу с даты рождения.

Однако для тех граждан пенсионного возраста, которые продолжают работать или имеют бизнес, перерасчет осуществят с применением нового показателя минимальной зарплаты только после увольнения и прекращения своей деятельности. Такой подход призван стимулировать трудовую активность людей.

Размер доплаты для тех, кто достиг 65 лет

По данным специалистов, соответствующие правила распространяются также на тех граждан, у кого такой возраст наступил после проведенной индексации.

"У тех, кто не работает, имеет полный стаж и достиг 65 лет (то есть три условия) пенсия с 1 марта 2025 года не может быть ниже 3758 гривен. Если такому человеку исполнилось 65 лет позже и его пенсия была меньше, то после дня рождения ее должны автоматически подтянуть до 3758 гривен", — пояснили эксперты.

В частности, с апреля 2024 года пенсия для 65-летних украинцев автоматически повысилась до 3,2 тыс. грн (40% от минимальной зарплаты).

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