Пенсии в Украине — кто получит выплату в 40% от минималки

Пожилые люди. Фото: Freepik

В 2025 году одной из категорий граждан государство будет гарантировать пенсию в размере 40% уровня минимальной зарплаты. Речь идет о выплате в 3,2 тыс. гривен.

Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Согласно закону, для граждан, достигших 65-летнего возраста, предусмотрен минимальный гарантированный размер пенсии по возрасту.

Пенсионная выплата для таких лиц устанавливается в размере 40% уровня минимальной зарплаты, определенной законом о Государственном бюджете, однако не ниже прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Такой размер выплаты назначают при наличии:

35 лет страхового стажа — у мужчин;

30 лет страхового стажа — у женщин.

Поскольку минимальная зарплата, определенная законом о Государственном бюджете на 2025 год, составляет 8 тыс. гривен, то минимально возможный уровень пенсии для 65-летних неработающих граждан со страховым стажем 30-35 лет будет равен 3,2 тыс. гривен (сумма 40% от минималки).

Так, если у 65-летнего гражданина, имеющего необходимый стаж, размер пенсии меньше указанной суммы, ему должны установить соответствующую доплату. Такую надбавку назначают автоматически, без обращения лица в органы Пенсионного фонда.

Минимальная и максимальная пенсии в 2025 году

В этом году повышения прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, не предусмотрено государственным бюджетом. В связи с этим минимальная и максимальная пенсии в Украине останутся на уровне 2024 года.

Таким образом, в 2025-м будут действовать следующие показатели:

минимальная пенсия — 2,36 тыс. гривен;

максимальная пенсия — 23,61 тыс. гривен.

Как известно, размер максимальной пенсии составляет десять прожиточных минимумов.

Напомним, в Украине в 2025 году прожиточный минимум не будет повышаться. В связи с этим снизятся реальные доходы наиболее незащищенных категорий граждан с учетом инфляции.

Также сообщалось об изменениях в 2025-м правил предоставления пенсионных выплат по возрасту. Вновь ужесточились требования к страховому стажу, а право на пенсию определяется именно в зависимости от объема стажа.