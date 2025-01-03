Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсия в 40% от минималки — кому предусмотрена в 2025 году arrow

Пенсия в 40% от минималки — кому предусмотрена в 2025 году

3 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто получит выплату в 40% от минималки
Пожилые люди. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году одной из категорий граждан государство будет гарантировать пенсию в размере 40% уровня минимальной зарплаты. Речь идет о выплате в 3,2 тыс. гривен.

Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

Кто получит пенсию в 40% от минималки

Согласно закону, для граждан, достигших 65-летнего возраста, предусмотрен минимальный гарантированный размер пенсии по возрасту.

Пенсионная выплата для таких лиц устанавливается в размере 40% уровня минимальной зарплаты, определенной законом о Государственном бюджете, однако не ниже прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Такой размер выплаты назначают при наличии:

  • 35 лет страхового стажа — у мужчин;
  • 30 лет страхового стажа — у женщин.

Поскольку минимальная зарплата, определенная законом о Государственном бюджете на 2025 год, составляет 8 тыс. гривен, то минимально возможный уровень пенсии для 65-летних неработающих граждан со страховым стажем 30-35 лет будет равен 3,2 тыс. гривен (сумма 40% от минималки).

Так, если у 65-летнего гражданина, имеющего необходимый стаж, размер пенсии меньше указанной суммы, ему должны установить соответствующую доплату. Такую надбавку назначают автоматически, без обращения лица в органы Пенсионного фонда.

Минимальная и максимальная пенсии в 2025 году

В этом году повышения прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, не предусмотрено государственным бюджетом. В связи с этим минимальная и максимальная пенсии в Украине останутся на уровне 2024 года.

Таким образом, в 2025-м будут действовать следующие показатели:

  • минимальная пенсия — 2,36 тыс. гривен;
  • максимальная пенсия — 23,61 тыс. гривен.

Как известно, размер максимальной пенсии составляет десять прожиточных минимумов.

Напомним, в Украине в 2025 году прожиточный минимум не будет повышаться. В связи с этим снизятся реальные доходы наиболее незащищенных категорий граждан с учетом инфляции.

Также сообщалось об изменениях в 2025-м правил предоставления пенсионных выплат по возрасту. Вновь ужесточились требования к страховому стажу, а право на пенсию определяется именно в зависимости от объема стажа.

выплаты пенсии ПФУ прожиточный минимум пенсионеры соцвыплаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

06:30 Самая рентабельная культура в 2024-м — как зарабатывали аграрии

06:30 Статус "Выявлено нарушение учета" — куда обращаться

Эксклюзив

06:28 История военного РФ, перешедшего на сторону Украины

06:22 Надо искоренить "бусификацию" — Лубинец встретился с Умеровым

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:19 Битва за Гостиный двор — эксперт назвал, какие потери понес Киев

06:10 Пенсия в 40% от минималки — кому предусмотрена в 2025 году

06:06 Отель с ракетным полигоном — диктатор КНДР проверил курорт

06:02 Жуткое будущее — как ИИ видит человека через 1000 лет

06:01 Ощадбанк может взимать по 120 грн комиссии — как избежать

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

06:30 Самая рентабельная культура в 2024-м — как зарабатывали аграрии

06:30 Статус "Выявлено нарушение учета" — куда обращаться

Эксклюзив

06:28 История военного РФ, перешедшего на сторону Украины

06:22 Надо искоренить "бусификацию" — Лубинец встретился с Умеровым

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:19 Битва за Гостиный двор — эксперт назвал, какие потери понес Киев

06:10 Пенсия в 40% от минималки — кому предусмотрена в 2025 году

06:06 Отель с ракетным полигоном — диктатор КНДР проверил курорт

06:02 Жуткое будущее — как ИИ видит человека через 1000 лет

06:01 Ощадбанк может взимать по 120 грн комиссии — как избежать

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года