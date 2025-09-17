Видео
Главная Финансы Угроза потери пенсии — что украинцам нужно сделать до 31 декабря

Угроза потери пенсии — что украинцам нужно сделать до 31 декабря

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 06:10
Право на пенсии — кто из украинцев обязан пройти физическую идентификацию
Гражданка пожилого возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кому из граждан пожилого возраста в обязательном порядке необходимо пройти физическую идентификацию для сохранения права на выплаты до конца года. Также украинцам уточнили, какие действия для этого необходимо выполнить.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из управлений ПФУ.

Кто из пенсионеров обязан пройти физическую идентификацию

По информации Пенсионного фонда, граждане пожилого возраста, которые выезжают с оккупированных территорий, должны подтвердить свою личность, чтобы не потерять право на выплаты.

"Пенсионерам, которые выехали с временно оккупированных российской федерацией территорий Украины и проживают на подконтрольной Украине территории, необходимо пройти физическую идентификацию", — говорится в сообщении.

При этом такие граждане должны в обязательном порядке уведомить орган Пенсионного фонда о неполучении пенсий от России, согласно требованиям постановления правительства № 299.

Постановление предусматривает новый порядок выплаты пенсий и страховых выплат для лиц:

  • проживающих на оккупированных территориях;
  • которые выехали с оккупированных территорий;
  • которые находятся за границей после выезда из оккупации.

Главным условием продолжения начисления выплат является ежегодное прохождение физической идентификации до 31 декабря.

Как украинцам пройти физическую идентификацию

Граждане могут пройти физическую идентификацию удобным способом — по видеоконференции.

Подать соответствующую заявку можно через портал электронных услуг ПФУ.

Также граждане могут позвонить в Контакт-центр по следующим номерам:

  • 0800 503 753;
  • (044) 281-08-70;
  • (044) 281-08-71.

После этого ПФУ определит дату и время проведения видеоконференции, гражданам необходимо будет подключиться в выбранном приложении (Google Meet, Skype, Zoom, Viber и т.д.).

После осуществления проверки пенсионер получит результат в свой кабинет на портале ПФУ или на email.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
