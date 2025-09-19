Відео
Головна Фінанси Пенсія у 26 тис. грн — хто отримає та які планують обмеження

Пенсія у 26 тис. грн — хто отримає та які планують обмеження

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 06:10
Максимальні пенсії у понад 26 тис. грн — кому можуть урізати у 2026 році
Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні оновлять правила для виплати пенсій, призначених за спеціальними законами для суддів, прокурорів, державних службовців, чорнобильців та інших категорій осіб. Кабінет міністрів в ухваленому проєкті Державного бюджету на 2026 рік пропонує продовжити дію обмежувальних коефіцієнтів максимального розміру пенсій.

Про це йдеться у проєкті закону №14000 про Держбюджет-2026, зареєстрованому у Верховній Раді.

Читайте також:

Правила для максимальних пенсій за спецзаконами у 2026 році 

Згідно з проєктом бюджету, уряд вважає за доцільне продовжити дію обмеження розмірів пенсій, призначених для громадян за спеціальними законами.

Пропозиція передбачає встановлення ліміту на розмір максимальної пенсії, що дорівнює понад десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Очікується, що у 2026 році відповідний показник підвищиться до 2595 грн.

З огляду на це, максимальний розмір пенсійної виплати в Україні обмежиться сумою у 25,95 тис. грн. Для виплат понад цей розмір діятимуть диференційовані коефіцієнти, які визначить Кабінет міністрів. 

Обмеження за спецпенсіями в Україні

Уряд запровадив обмеження розмірів спецпенсій коефіцієнтами на початку 2025 року. Воно діє тільки для виплат, сума яких перевищує десять мінімальних пенсій (цьогоріч 23,61 тис. грн) українців, які отримують пенсії за спеціальними законами.

Застосування коефіцієнтів відбувається до сум перевищення. Зокрема, до частини пенсії, що перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних, та не перевищує 11 розмірів, — 0,5.

Це стосується громадян, яким виплати призначені відповідно до Митного кодексу та спеціальних законів:

  • Про держслужбу;
  • Про прокуратуру;
  • Про статус народного депутата;
  • Про Нацбанк;
  • Про Кабінет міністрів;
  • Про дипломатичну службу;
  • Про службу в органах місцевого самоврядування;
  • Про судову експертизу;
  • Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
  • Про держпідтримку засобів масової інформації та соцзахист журналістів;
  • Про наукову і науково-технічну діяльність;
  • Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;
  • Постанови Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України.  

Раніше ми писали, кому з громадян буде необхідно повернути частину пенсії до кінця 2025 року. Держава відбере кошти, якщо дізнається про неповідомлення щодо важливих особистих змін пенсіонерів.  

Також ми розповідали, що в ПФУ назвали категорій громадян, які можуть скористатися правом раннього виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про вісім груп населення, які мають право на дострокові пенсії за віком у 2025 році. 

виплати пенсії гроші пенсіонери бюджет
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
