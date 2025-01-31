Пенсии в Украине — при каких условиях украинцы получат 25 тыс. грн

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинцы могут рассчитывать на будущую пенсионную выплату на заслуженном отдыхе в 25 тысяч гривен, если позаботятся об этом заранее. Так, необходимо подсчитать, сколько необходимо иметь страхового стажа и уровень официальной заработной платы.

Формула расчета пенсии по возрасту прописана в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Формула расчета пенсии по возрасту

Так, чтобы гражданам получать пенсионную выплату специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) учитывают несколько факторов:

продолжительность страхового стажа;

уровень официальной заработной платы;

коэффициент замещения зарплаты, рассчитываемый в соответствии с формулой.

По законодательству, пенсия по возрасту рассчитывается по единой формуле: П = Зп × Кз × Кс, где Зп — средняя зарплата, Кз — коэффициент замещения, Кс — коэффициент стажа.

П — размер пенсионной выплаты;

Зп — средняя зарплата работника за все время стажа (вместе с коэффициентом зарплаты);

Кз — коэффициент замещения заработной платы, зависящий от уровня стажа;

Кс — коэффициент страхового стажа, который определяют как количество лет стажа, умноженное на 1% (0,01).

При этом все доходы должны быть официально задекларированы с уплатой Единого социального взноса. На основании формулы можно рассчитать, сколько нужно работать и какой иметь доход.

При каких условиях можно получить 25 тыс. грн пенсии

Для того, чтобы иметь право на пенсию в 25 тыс. грн, человек должен иметь достаточное количество страхового стажа — минимум 32 года. В случае продолжения работы после наступления пенсионного возраста за каждый дополнительный год стажа размер пенсии увеличивается.

Коэффициент стажа за 35 лет равен 0,35 (то есть 35 лет × 1%).

Наиболее весомый фактор для формирования размера будущей пенсии — уровень официальной заработной платы, которую работник имел на протяжении трудовой деятельности.

Для того, чтобы иметь пенсию в примерно 25 тыс. грн, средняя зарплата за весь период стажа гражданина должна быть в пять-шесть раз выше размера средней пенсии в Украине. Если взять условно, что размер средней зарплаты по Украине составляет 15 тыс. грн, то чтобы иметь пенсию в 25 тыс. грн официальная зарплата такого работника должна быть на уровне хотя бы 75 тыс. грн.

Напомним, что в 2025 году не будут пересматривать размер минимальных и максимальных пенсионных выплат. Так украинцам объяснили отсутствие достаточного количества ресурсов в государственном бюджете.

Также мы писали, в Украине власти намерены провести индексацию пенсий весной 2025 года на 10%. Тем не менее, на самом деле повышение окажется для большинства незначительным.