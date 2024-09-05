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Пенсия в 23 тыс. грн — какую нужно иметь зарплату для высоких выплат

5 сентября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине - как получить на заслуженном отдыхе 23 тыс. грн
Женщина пожилого возраста. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Пенсия украинских граждан зависит от заработной платы и страхового стажа. Известно, сколько нужно зарабатывать, чтобы получать во время будущего заслуженного отдыха 23 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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По данным Пенсионного фонда, за последние три месяца 2024 года средняя пенсия повысилась на 73 гривны, до 5,8 тыс. гривен. В начале года в среднем украинцы получали 5,38 тыс. гривен.

Однако 26% пенсионеров получают пенсию менее 3 тыс. гривен. Выплаты отличаются в регионах: самые высокие получают жители Киева, а самые низкие — Тернопольской области.

В целом большинство граждан получают пенсионные выплаты ниже 5 тыс. гривен, в то время как максимальная пенсия превышает 23 тыс. гривен. На нее имеют право наименьшее число украинцев.

Как получить пенсию в 23 тыс. грн

Как отмечается, формула исчисления пенсионной выплаты учитывает среднюю заработную плату за три предыдущих года, соотношение собственного месячного дохода к средней зарплате, страховой стаж в годах и 1%.

В настоящее время, по информации ПФУ, средняя зарплата в стране составляет 13,54 тыс. гривен.

Для того, чтобы получать максимальную пенсионную выплату, необходимо для 35 лет стажа иметь официальную заработную плату в размере 67,45 тыс. гривен. Если стажа 25 лет, средняя зарплата должна быть еще выше — 94,44 тыс. гривен.

В то же время, если у гражданина накопилось 35 лет стажа, а средняя зарплата была на уровне средней в стране, то сможет рассчитывать на пенсионную выплату всего лишь в 5,4 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на следующий год ожидается ужесточение требований для права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся требования выхода на "заслуженный отдых".

Также мы писали, что в стране насчитывается более десяти миллионов граждан, получающих пенсии. Известно, как выплаты отличаются в зависимости от региона.

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