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Пенсия в 15 тыс. гривен — какую для этого нужно иметь зарплату

13 июля 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — сколько нужно зарабатывать для выплаты в 15 тыс. грн
Женщина с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам рассказали, какую нужно получать заработную плату, чтобы на заслуженном отдыхе иметь пенсию на уровне 15 тыс. гривен. Для большинства не получится рассчитывать на такую сумму.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Какую нужно иметь зарплату для пенсии в 15 тыс. гривен

Согласно расчетам, с полным страховым стажем (35 лет) гражданам, выходящим на пенсии на общих основаниях, для получения пенсионной выплаты в 15 тыс. гривен нужно иметь заработную плату в размере, что в 3,16 раза превышает среднюю в Украине. Согласно последним данным ПФУ, речь идет об около 48,778 тыс. гривен.

В случае, если у гражданина 40 лет страхового стажа, то для права на пенсию в сумме 15 тыс. гривен необходимо иметь зарплату в размере, что в 2,76 раза превышает среднюю в стране. Речь идет о сумме 42,68 тыс. гривен.

Кто сможет рассчитывать на высокие пенсии

В Украине насчитывается около 2,7 млн пенсионеров, продолжающих работать. Их средний доход составляет 6 тысяч гривен. В общей сложности в стране пенсии выплачиваются для 10,1 млн граждан. Из этого количества получают следующие пенсии:

  • больше всего пенсионеров (2,6 млн) — до 3 тыс. гривен;
  • несколько меньше граждан (1,7 млн) — от 3 тыс. до 4 тыс. гривен;
  • 1,8 млн украинцев — от 4 тыс. до 5 тыс. гривен.

Таким образом, львиная доля украинцев на заслуженном отдыхе получает пенсию в сумме не более 5 тыс. гривен. Только 1,2 млн пенсионеров имеют высокие пенсии — от 10 тыс. гривен.

Некоторые граждане получают пенсию, сумма которой даже ниже минимальной. Таких украинцев насчитывается 67,5 тыс. человек. Им в среднем выплачивается 1,4 тыс. гривен. Речь идет о тех граждан, у которых нет необходимого страхового стажа для права на пенсию по возрасту. В то же время, минимальную пенсию в сумме 2,36 тыс. гривен выплачивают 283 тыс. граждан в 2024 году.

При этом Международная организация труда считает, что должен быть минимальный гарантированный доход на пенсии в размере 40% от привычной зарплаты. В Украине он не превышает 30%.

Что еще стоит знать

Напомним, находящиеся в Польше граждане могут рассчитывать на тамошние пенсии. Известно, какие условия действуют в этой стране для граждан, желающих выйти на заслуженный отдых.

Также мы писали, что граждане, которые сейчас получают минимальную зарплату в 8 тыс. грн, могут рассчитывать на будущую пенсию на довольно низком уровне. Эксперты рассказали, как на фоне повышения "минималки" изменится размер выплат на заслуженном отдыхе.

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