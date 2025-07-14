Минимальная пенсия в Украине — какой группе граждан платят 14 тыс. грн

Граждане на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выплачивает одной категории граждан гарантированное законодательством минимальное пенсионное обеспечение в размере около 14 тыс. грн. Там объяснили, кто имеет право на такую выплату и как ее оформить.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

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Кто имеет право на минимальную пенсию в почти 14 тыс. грн

По данным Пенсионного фонда, отдельные требования к минимальным гарантированным размерам пенсий предусмотрены для лиц с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.



Право на государственную поддержку таких лиц прописано в законе 1584-IX "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Так, есть отдельные требования в этом законе относительно минимальных уровней пенсии по инвалидности пострадавшим ликвидаторам, если была установлена причинная связь инвалидности с аварией на Чернобыльской АЭС.

Участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС относят к разным категориям инвалидности, что влияет на уровень пенсии и льготы. В частности, вторая группа инвалидности может быть связана с радиационным облучением из-за аварии, или с другими болезнями, возникшими вследствие катастрофы.

Установление инвалидности и определение причинной связи инвалидности с Чернобыльской катастрофой осуществляется экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица.

Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС со второй группой инвалидности предусмотрен не только минимальный размер пенсии, но и право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 рабочих дней в год.

Кроме пенсии и отпуска, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС предоставляют различные льготы, предусмотренные законодательством, в частности, на медикаменты, оздоровление, продукты, оплату коммунальных услуг.

Размер минимальной выплаты и как оформить пенсию

Так, пострадавшие ликвидаторы в случае подтверждения причинно-следственной связи инвалидности с катастрофой на ЧАЭС, имеют право на минимальные суммы пенсионного обеспечения.

Их размер установлен в процентах к уровню средней заработной платы в стране для назначения пенсии за предыдущий год, который рассчитывает Пенсионный фонд.

С 1 марта 2025 года для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС со второй группой инвалидности осовременили минимальный размер пенсионной выплаты. Теперь гражданам начисляют не менее 13,98 тыс. грн (доля 80% от средней зарплаты).

Для того, чтобы оформить пенсионную выплату по инвалидности, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда как лично, так и через представителя. Также заявление можно отправить обычной или электронной почтой через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Граждане должны подготовить такой пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы с подтверждением статуса пострадавшего от аварии на ЧАЭС (удостоверение);

врачебное заключение экспертной комиссии по установлению инвалидности и ее группы;

трудовая книжка (при необходимости для подтверждения стажа);

документы, где подтверждается адрес проживания на загрязненной территории (при необходимости).

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