Минимальная пенсия в 2025 году — какая категория лиц имеет право на более 10 тыс. грн

Мужчина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали категории граждан, которым законодательство гарантирует минимальное пенсионное обеспечение в более 10 тыс. грн. Речь идет о некоторых лицах, которым предоставлено право на выплаты по инвалидности вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

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По информации Пенсионного фонда, законодательство предусматривает отдельные требования к минимальным гарантиям пенсий для лиц с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в законе 1584-IX "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Так, пострадавшим ликвидаторам в случае подтверждения причинно-следственной связи инвалидности с катастрофой на ЧАЭС, предусмотрены минимальные суммы пенсионного обеспечения.

По правилам, размер установлен в процентах к уровню средней зарплаты для назначения пенсии за предыдущий год, который рассчитывает ПФУ. Согласно им, пенсию, превышающую 10 тыс. грн, в 2025 году имеют:

лица с инвалидностью третьей группы — 10,49 тыс. грн (доля в 60% от заработной платы за 2024 год);

лица с инвалидностью второй группы — 13,98 тыс. грн (доля 80% от средней зарплаты);

лица с инвалидностью первой группы — 17,48 тыс. грн (доля в 100% от средней зарплаты).

Если такого минимального уровня не хватает, то до него должны дотягивать ежемесячной адресной помощью. Так, кроме пенсии за особые заслуги, в сумму пенсионной выплаты могут учитывать все повышения, надбавки и доплаты.

Также предусмотрены общие требования к пенсиям по инвалидности в связи с увечьем или болезнью, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС. В этом году общие минимальные размеры пенсий следующие:

для первой группы — 6 тыс. грн;

для второй группы — 4,8 тыс. грн;

для третьей группы и для детей с инвалидностью — 3,7 тыс. грн.

Как оформить пенсию по инвалидности, связанной с аварией на ЧАЭС

Для того, чтобы оформить пенсию по инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Его можно подать как лично, так и через представителя, обычной или электронной почтой через веб-портал ПФУ.

Также надо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина, идентификационный код;

документы, где подтверждается статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС (в частности, удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы);

заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по установлению инвалидности и ее группы;

трудовая книжка с подтверждением стажа (при необходимости);

документы, где подтверждается место жительства на загрязненной территории (при необходимости).

Ранее мы писали о том, кто имеет право на доплату к пенсии в размере 39% от прожиточного минимума. В ПФУ объяснили, что такая надбавка предусмотрена для некоторых женщин.

Также сообщали, кто имеет право на минимальную гарантированную пенсию в 7,8 тыс. грн. По законодательству, соответствующую выплату назначают родным погибших военных.