Пенсії в Україні — хто може отримати 470 грн доплати за надстаж

Чоловік похилого віку у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські пенсіонери, у яких страховий стаж перевищує встановлену законодавчу норму, мають право на доплату до своїх пенсійних виплат. Так, за кожен повний рік "зайвого" стажу пенсія за віком може зростати на 1%.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Правила доплати за надстаж у 2025 році

Як розповіли у ПФУ, визначається понаднормовий стаж з огляду на те, коли громадянин вийшов на заслужений відпочинок:

якщо пенсія була призначена до жовтня 2011 року, то надстаж вираховується понад 25 років для чоловіків і більш ніж 20 років для жінок;

якщо ж пенсія була призначена після жовтня 2011 року, то понад 35 років для чоловіків та більші ніж 30 років для жінок.

Зважаючи на це, якщо у людини є більше стажу за норму, то передбачена доплата: за кожен такий повний "додатковий" рік стажу має доплюсовуватися 1% до пенсії від базового рівня. Проте відповідна доплата не може перевищувати 1% від розміру прожиткового мінімуму.

На який розмір доплати можна розраховувати

Оскільки у 2025 році рівень прожиткового мінімуму перебуває на позначці 2361 грн, то за кожен рік надстажу людина отримає додатково до пенсії по 23,61 грн (2361 × 1%).

У ПФУ навели приклад: за десять років надстажу пенсіонер зможе отримати додатково 236 грн за місяць (10х23,61), а за двадцять — 472 грн.

При цьому наявний понаднормовий стаж у громадянина не може бути обмежений.

Щодо працюючих пенсіонерів, то для них доплату розраховують на основі прожиткового мінімуму, що діяв на дату призначення пенсійної виплати. У разі звільнення розмір виплат мають перерахувати відповідно до актуальних даних.

Як відомо, з січня 2025 року вимоги щодо мінімального страхового стажу для виходу на пенсію за віком такі:

вихід у 60 років — 32 роки стажу;

вихід у 63 роки — 22 роки стажу;

вихід у 65 років — 15 років стажу.

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