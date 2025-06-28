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Головна Фінанси Доплата до пенсії за надстаж — хто отримає додатково 470 грн

Доплата до пенсії за надстаж — хто отримає додатково 470 грн

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 06:10
Пенсії в Україні — хто може отримати 470 грн доплати за надстаж
Чоловік похилого віку у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Правила доплати за надстаж у 2025 році На який розмір доплати можна розраховувати

Українські пенсіонери, у яких страховий стаж перевищує встановлену законодавчу норму, мають право на доплату до своїх пенсійних виплат. Так, за кожен повний рік "зайвого" стажу пенсія за віком може зростати на 1%.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Правила доплати за надстаж у 2025 році

Як розповіли у ПФУ, визначається понаднормовий стаж з огляду на те, коли громадянин вийшов на заслужений відпочинок:

  • якщо пенсія була призначена до жовтня 2011 року, то надстаж вираховується понад 25 років для чоловіків і більш ніж 20 років для жінок;
  • якщо ж пенсія була призначена після жовтня 2011 року, то понад 35 років для чоловіків та більші ніж 30 років для жінок.

Зважаючи на це, якщо у людини є більше стажу за норму, то передбачена доплата: за кожен такий повний "додатковий" рік стажу має доплюсовуватися 1% до пенсії від базового рівня. Проте відповідна доплата не може перевищувати 1% від розміру прожиткового мінімуму.

На який розмір доплати можна розраховувати

Оскільки у 2025 році рівень прожиткового мінімуму перебуває на позначці 2361 грн, то за кожен рік надстажу людина отримає додатково до пенсії по 23,61 грн (2361 × 1%).

У ПФУ навели приклад: за десять років надстажу пенсіонер зможе отримати додатково 236 грн за місяць (10х23,61), а за двадцять — 472 грн.  

При цьому наявний понаднормовий стаж у громадянина не може бути обмежений.

Щодо працюючих пенсіонерів, то для них доплату розраховують на основі прожиткового мінімуму, що діяв на дату призначення пенсійної виплати. У разі звільнення розмір виплат мають перерахувати відповідно до актуальних даних. 

Як відомо, з січня 2025 року вимоги щодо мінімального страхового стажу для виходу на пенсію за віком такі:

  • вихід у 60 років — 32 роки стажу;
  • вихід у 63 роки — 22 роки стажу;
  • вихід у 65 років — 15 років стажу.

Раніше ми писали, хто з українців має право на мінімальну пенсію у 7,8 тис. грн. Такі гарантії поширюються на рідних загиблих військових за умови призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.  

Також ми розповідали, які категорії громадян мають право на пенсію у розмірі 60% суми від зарплати. Відповідне правило поширюється на працівників державної служби. 

виплати пенсії ПФУ пенсіонери стаж
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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