Мінімальні пенсії у 2025 році — ПФУ уточнив, кому гарантують 7,8 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство надає мінімальні гарантії щодо пенсійного забезпечення деяких категорій громадян. Подібні правила поширюються на рідних загиблих військовослужбовців за умови оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Особливості призначення пенсії у разі втрати годувальника

Як розповіли у ПФУ, про призначення пенсії у разі втрати годувальника за загиблих чи померлих військових йдеться у законі №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Відповідно до норм закону, матері та дружини військових, які загинули чи померли під час військової служби, наділені правом на дострокову пенсію за віком з 50 років, якщо є щонайменше 20 років страхового стажу.

Водночас батьки та дружина (чоловік) можуть оформити пенсію у разі втрати годувальника незалежно від тривалості страхового стажу з 55 років.

Рідні військових мають право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо їм належить призначення:

пенсії незалежно від віку згідно з ч. 3 ст. 114 закону №1058 "Про загальнообов'язкове держпенсійне страхування" (шахтарська пенсія);

дострокової пенсії за віком (у 55 років для чоловіків, у 50 років для жінок зі стажем 25 й 20 років відповідно);

пільгової пенсії за віком;

пенсії зі скороченням пенсійного віку згідно із законом, або якщо є особами, які мають інвалідність.

Мінімальні розміри пенсійного забезпечення для рідних військових

У 2025 році розміри пенсій у разі втрати годувальника за військових, які загинули під час служби, встановлені наступні:

частка у 70% від його грошового забезпечення — для батьків (одному з батьків), дружині чи чоловікові, незалежно від того, чи є інші непрацездатні члени сім’ї. Мінімальний гарантований розмір пенсійної виплати становить 7,8 тис. грн;

частка у 70% від грошового забезпечення — для дітей. У разі двох та більше дітей — по 50%. Мінімальний розмір має становити 6,1 тис. грн для кожної дитини.

При цьому незалежно від причини смерті, мінімальний (у два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (у десять прожиткових мінімумів) розміри пенсії застосовують до кожного непрацездатного члена родини окремо.

У ПФУ зауважили, що правом на пенсію у зв'язку з втратою годувальника наділені батьки та дружина (чоловік) у разі досягнення 60 років незалежно від наявності стажу, або якщо мають інвалідність. Розмір виплати встановлюють на рівні 30% зарплати померлого/загиблого годувальника.

Нагадаємо, деякі категорії громадян мають право на призначення пенсії у розмірі 60% суми від зарплати. Йдеться про пенсійне забезпечення держслужбовців.

Також ми повідомляли про те, що членів родин Героїв України та Героїв Небесної Сотні наділено правом на доплату до пенсії через втрату годувальника. Сума дорівнює 40% від прожиткового мінімуму.