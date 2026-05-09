Пенсия с надбавкой в 25%: кто и как может оформить в 2026 году

Пенсия с надбавкой в 25%: кто и как может оформить в 2026 году

Дата публикации 9 мая 2026 06:10
Пенсии в Украине: какой категории гарантируют повышение в 25% в 2026 году
Подсчеты и офис Пенсионного фонда. Фото: ПФУ, Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начисляет надбавки к пенсиям для особой категории граждан в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Известно, при каких условиях можно претендовать на дополнительную сумму средств к базовой выплате в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Кому гарантируют повышение к пенсии в 25% в 2026 году

По данным Пенсионного фонда, с января 2026 года в Украине повысился прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (пенсионеров), до 2 595 грн. Учитывая это, надбавка в размере 25% от этого показателя составляет 648 грн.

Рассчитывать на соответствующую доплату могут участники боевых действий (УБД). Граждане с таким статусом имеют право на досрочную пенсию по возрасту. Ее можно оформить в случае достижения:

  • мужчинами в 55 лет при наличии страхового стажа в не менее 25 лет;
  • женщинами в 50 лет при наличии стажа в не менее 20 лет.

Вопрос выплат регулирует статья 12 закона №3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Пенсия участников боевых действий исчисляется, исходя из двух ключевых показателей: приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы.

Учитывая это, начисление пенсии для всех УБД основывается на следующей формуле:

  • Размер пенсии = зарплата застрахованного лица Х коэффициент стажа.

Согласно правилам для такой категории граждан предусмотрена, кроме особой надбавки в 25% от прожиточного минимума, также:

  • целевая денежная помощь, предоставляемая на проживание, в размере 40 грн в рамках закона "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны";
  • государственная адресная помощь в случае, если размер совокупной выплаты (с учетом надбавок и различных повышений) не достигает 4 958 грн в рамках правительственного постановления № 656.

Как УБД оформить пенсию с надбавкой

В 2026 году участники боевых действий могут оформить пенсию и соответствующую доплату, выполнив несколько условий. Необходимо собрать оригиналы документов и написать заявление на назначение пенсионных выплат. В списке:

  • паспорт гражданина;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
  • трудовая книжка или документы о стаже (документы о военной службе);
  • справки о зарплате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года (если отсутствуют данные о доходе в Реестре застрахованных лиц);
  • удостоверение, подтверждающее статус участника боевых действий;
  • справки об участии лица в мероприятиях по обороне государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • фото для создания пенсионного удостоверения.

При наличии всех документов военный должен написать заявление о назначении пенсии и подать:

  • через портал е-услуг ПФУ, что позволяет отправить документы дистанционно;
  • лично в любой сервисный центр ПФУ.

На рассмотрение заявления о назначении пенсии отведено до 10 дней с момента подачи необходимых документов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в мае будут действовать ограничения на размер максимальной пенсии для некоторых категорий граждан. Речь идет о понижающих коэффициентах, введенных на время военного положения. Учитывая это, некоторые смогут получить выше 25 950 грн.

Еще Новини.LIVE рассказывали, сколько необходимо получать дохода для пенсии в 15 000 грн. Чтобы ориентировочно установить размер пенсии, гражданам нужно знать основные показатели по возрасту, стажу и зарплате. Определить, какая должна быть зарплата, можно благодаря пенсионному калькулятору.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
