Головна Фінанси Пенсія з надбавкою у 25%: хто і як може оформити у 2026 році

Пенсія з надбавкою у 25%: хто і як може оформити у 2026 році

Дата публікації: 9 травня 2026 06:10
Пенсії в Україні: якій категорії гарантують підвищення у 25% у 2026 році
Підрахунки та офіс Пенсійного фонду. Фото: ПФУ, Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) нараховує надбавки до пенсій для особливої категорії громадян у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відомо, за яких умов можна претендувати на додаткову суму коштів до базової виплати у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Кому гарантують підвищення до пенсії у 25% у 2026 році

За даними Пенсійного фонду, з січня 2026 року в Україні підвищився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів), до 2 595 грн. З огляду на це, надбавка у розмірі 25% від цього показника становить 648 грн.

Розраховувати на відповідну доплату можуть учасники бойових дій (УБД). Громадяни за таким статусом мають право на дострокову пенсію за віком. Її можна оформити у разі досягнення:

  • чоловіками у 55 років за наявності страхового стажу у щонайменше 25 років;
  • жінками у 50 років за наявності стажу у щонайменше 20 років.

Питання виплат регулює стаття 12 закону №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Пенсія учасників бойових дій обчислюється, виходячи з двох ключових показників: набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески.

З огляду на це, нарахування пенсії для всіх УБД ґрунтується на наступній формулі:

  • Розмір пенсії = зарплата застрахованої особи Х коефіцієнт стажу.

Згідно з правилами для такої категорії громадян передбачена, окрім особливої надбавки у 25% від прожиткового мінімуму, також:

  • цільова грошова допомога, що надається на прожиття, у розмірі 40 грн в рамках закону "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни";
  • державна адресна допомога у разі, якщо розмір сукупної виплати (з урахуванням надбавок та різних підвищень) не досягає 4 958 грн в рамках урядової постанови № 656.

Як УБД оформити пенсію з надбавкою

У 2026 році учасники бойових дій можуть оформити пенсію та відповідну доплату, виконавши кілька умов. Необхідно зібрати оригінали документів та написати заяву на призначення пенсійних виплат. У списку:

  • паспорт громадянина;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • трудова книжка або документи про стаж (документи про військову службу);
  • довідки про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (якщо відсутні дані про дохід у Реєстрі застрахованих осіб);
  • посвідчення, що підтверджує статус учасника бойових дій;
  • довідки про участь особи у заходах з оборони держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України;
  • фото для створення пенсійного посвідчення.

За наявності всіх документів військовий має написати заяву про призначення пенсії та подати:

  • через портал е-послуг ПФУ, що дозволяє відправити документи дистанційно;
  • особисто у будь-який сервісний центр ПФУ.  

На розгляд заяви про призначення пенсії відведено до 10 днів з часу подання необхідних документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у травні діятимуть обмеження на розмір максимальної пенсії для деяких категорій громадян. Йдеться про знижувальні коефіцієнти, введені на час воєнного стану. З огляду на це, дехто зможе отримати вище 25 950 грн. 

Ще Новини.LIVE розповідали, скільки необхідно отримувати доходу для пенсії у 15 000 грн. Щоб орієнтовно встановити розмір пенсії, громадянам потрібно знати основні показники щодо віку, стажу та зарплатні. Визначити, яка має бути зарплата, можна  завдяки пенсійному калькулятору.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
