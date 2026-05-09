Пенсії в Україні: якій категорії гарантують підвищення у 25% у 2026 році

Пенсійний фонд України (ПФУ) нараховує надбавки до пенсій для особливої категорії громадян у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відомо, за яких умов можна претендувати на додаткову суму коштів до базової виплати у 2026 році.

Кому гарантують підвищення до пенсії у 25% у 2026 році

За даними Пенсійного фонду, з січня 2026 року в Україні підвищився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів), до 2 595 грн. З огляду на це, надбавка у розмірі 25% від цього показника становить 648 грн.

Розраховувати на відповідну доплату можуть учасники бойових дій (УБД). Громадяни за таким статусом мають право на дострокову пенсію за віком. Її можна оформити у разі досягнення:

чоловіками у 55 років за наявності страхового стажу у щонайменше 25 років;

жінками у 50 років за наявності стажу у щонайменше 20 років.

Питання виплат регулює стаття 12 закону №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пенсія учасників бойових дій обчислюється, виходячи з двох ключових показників: набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески.

З огляду на це, нарахування пенсії для всіх УБД ґрунтується на наступній формулі:

Розмір пенсії = зарплата застрахованої особи Х коефіцієнт стажу.

Згідно з правилами для такої категорії громадян передбачена, окрім особливої надбавки у 25% від прожиткового мінімуму, також:

цільова грошова допомога, що надається на прожиття, у розмірі 40 грн в рамках закону "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни";

державна адресна допомога у разі, якщо розмір сукупної виплати (з урахуванням надбавок та різних підвищень) не досягає 4 958 грн в рамках урядової постанови № 656.

Як УБД оформити пенсію з надбавкою

У 2026 році учасники бойових дій можуть оформити пенсію та відповідну доплату, виконавши кілька умов. Необхідно зібрати оригінали документів та написати заяву на призначення пенсійних виплат. У списку:

паспорт громадянина;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або документи про стаж (документи про військову службу);

довідки про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (якщо відсутні дані про дохід у Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення, що підтверджує статус учасника бойових дій;

довідки про участь особи у заходах з оборони держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України;

фото для створення пенсійного посвідчення.

За наявності всіх документів військовий має написати заяву про призначення пенсії та подати:

через портал е-послуг ПФУ, що дозволяє відправити документи дистанційно;

особисто у будь-який сервісний центр ПФУ.

На розгляд заяви про призначення пенсії відведено до 10 днів з часу подання необхідних документів.

