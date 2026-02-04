Пенсии в Украине пересмотрели — кому начисляют на 1,5 тыс. грн больше

Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине в 2026 году пересмотрели размеры минимальных пенсий для некоторых категорий граждан, поскольку вырос прожиточный минимум, от которого зависят выплаты. В частности, некоторым повысили сумму на 1,5 тыс. грн.

Об этом говорится в материале профильного издания "На пенсии".

Кто из граждан получит пенсию на 1,5 тыс. грн больше

По информации издания, благодаря пересмотру показателя прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц незначительно повысились выплаты и доплаты ряда категорий пенсионеров. В 2026 году его уровень подняли с 2,36 тыс. грн до 2,59 тыс. грн. То есть на 234 грн.

Однако наибольшее повышение почувствуют граждане с инвалидностью, полученной вследствие войны. Так, в зависимости от установленной группы инвалидности размер выплат вырос от 800 грн до 1,5 тыс. грн.

Лица с инвалидностью будут иметь право на повышенные минимальные выплаты:

Для третьей группы выплата составляет 9,34 тыс. грн против 8,49 тыс. грн в 2025 году (360% прожиточного минимума); Для второй группы — 13,62 тыс. грн вместо 12,39 тыс. грн (525%); Для первой группы — 16,86 тыс. грн против 15,34 тыс. грн (650%).

Как изменятся гражданские пенсии

Как предусматривает Госбюджет-2026 для гражданских лиц с инвалидностью особых изменений не предвидится. Конечные суммы будут зависеть от пенсии по возрасту в процентном выражении:

100% — лицам с инвалидностью первой группы;

90% — лицам с инвалидностью второй группы;

50% — лицам с инвалидностью третьей группы.

Нормы законодательства предусматривают, что пенсии по инвалидности не могут быть ниже прожиточного минимума. Для гражданских лиц с инвалидностью, у которых минимальная выплата составляла 2,36 тыс. грн, в 2026 году выросла до 2,59 тыс. грн.

Предусматриваются доплаты для граждан с инвалидностью второй и третьей групп из числа участников боевых действий (УБД), которым исполнилось 85 лет. Размер минимальной выплаты устанавливают на уровне 650% прожиточного минимума ежемесячно. С января текущего года размер будет равен 16,86 тыс. грн.

