Оцифровка трудовой книжки для пенсии — кто должен подать дополнительные документы

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает принимать трудовые книжки от граждан для оцифровки для будущего назначения пенсии, ведь соответствующую процедуру необходимо успеть осуществить до 10 июня 2026 года. Украинцам объяснили особенности перевода в электронный формат такого документа юрлицами и физлицами, а также уточнили, когда необходимо добавлять военный билет.

Требования к трудовым книжкам в 2026 году

Необходимость оцифровки трудовых книжек прописана в законе №1217-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Его нормы требуют перевода таких документов в электронный формат через портал Пенсионного фонда как самим владельцем книжки, так и работодателем до 10 июня 2026 года.

В частности, запись о срочной военной службе также вносится в трудовую книжку, однако на основе военного билета. В связи с этим могут потребовать приложить отсканированный документ. Однако если в трудовой книжке уже содержится соответствующая запись и указан номер военного билета и дата выдачи, то дополнительно сканировать билет не нужно.

Большинство граждан пенсионного возраста не должны оцифровывать трудовые книжки, ведь в ПФУ уже содержится пенсионное дело вместе с данными из трудовой книжки.

Однако для пенсионеров, которые в дальнейшем работают, впоследствии будет осуществлена дооцифровка дополнительного периода трудовой деятельности уже в случае обращения за перерасчетом пенсии.

Предпринимательскую деятельность не отражают в трудовых книжках, поэтому официальным подтверждением соответствующей деятельности является выписка из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований. Для полной оцифровки трудовой деятельности нужно загрузить сканированную копию трудовой книжки вместе с выпиской из госреестра.

Как оцифровать трудовую книжку дистанционно

По данным ПФУ, чтобы подать информацию онлайн, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

пройти авторизацию на портале ПФУ в собственном кабинете через квалифицированную электронную подпись (КЭП);

перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ";

выбрать опцию "Сведения о трудовых отношениях";

добавить необходимую информацию;

дать согласие на передачу и обработку персональных данных;

подать скан-копии документов;

нажать на "Подписать и отправить в ПФУ".

Результаты рассмотрения заявления станут доступны в разделе "Мои обращения".

